Et geet ëm d'Prozedur vun der Nominatioun, dem Profil vun de Kandidaten an der Transparenz an der Aarbecht vun den Institutiounen. No der zoustänneger Kommissiounssëtzung sinn elo och déi véier grouss Parteien net méi op enger Linn.

Wou een d'Amendementer am Mäerz zejoert an de Staatsrot geschéckt huet, war nach Unanimitéit an der ganzer Kommissioun, betount d'Simone Beissel, Rapportrice vum Gesetzprojet iwwert d'Reform vum Staatsrot. Haut wier d'CSV, opgrond vun de Formulatiounen an de Bedenke vum Staatsrot, dee sech ganz vill Méi gemaach hätt am zweeten Avis complémentaire, awer net méi d'accord a géife sech domat géint d'Majoritéit vun der Kommissioun stellen.



An iwwert dës Reaktioun war een nawell iwwerrascht. D'Amendementer wiere schliisslech all zesumme gedroe ginn, esou d'Simone Beissel. Natierlech géif et ëmmer zu neien Erkenntnisser kommen an et kéint een dowéinst och seng Meenung änneren, esou d'Rapportrice vum Gesetzprojet. Et géing awer elo drëm goen ze wëssen, ob elo eng Reform erwënscht ass oder net. Wa net, wier de Gros vun der Reform hifälleg, esou d'Rapportrice.



Dem Leon Gloden vun der CSV no, wier et net falsch ze soen, dass d'Positioun vu senger Partei evoluéiert hätt. Et wier e neit Element do, dat wier den Avis vum Staatsrot.



E Mëttwoch soll déi zoustänneg Kommissioun dann mam Staatsrot an d'Gespréich komme fir déi 3 Punkten ze léisen.