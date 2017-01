Wéinst Mord u sengem behënnerte Brudder, am Dezember 2014 zu Esch, steet zanter dem Mëttwoch de Mëtten e Mann an der Stad virun de Riichteren.

Nieft dem haut 27 Joer ale Mann, muss sech nach e 35 Joer ale Mann veräntweren. D’Affer vun deemools 30 Joer war fir d’éischt mat engem Gedrénks vergëft ginn; dono hat den Haaptbeschëllegten am Brudder sengem Appartement e Feier geluecht. D’Läich gouf fonnt, nodeems de Brand geläscht war. De Verdacht op Brandstëftung war séier opkomm.

An dat well d’Feier op zwou Plazen ausgebrach war, beim Trockner an um Canapé-lit, wéi en Expert de Mëtte sot; dowéinst hätt ee séier vun engem Virsaz missten ausgoen.

Fir de Geriichtsmedeziner, deen d’Autopsie gemaach hat, goufen un der Läich méi schlëmm Brandwonnen um Réck, mä keng Gewaltspuere festgestallt. D’Affer hätt, wéi et gebrannt huet, nach gelieft an Damp ageotemt; eng Vergëftung doduerch wär dann och d’Doudesursaach an de Mann wuel no e puer Minutte gestuerwen. Eng Nopesch hat dann och, op der Flucht virun de Flamen, d’Affer nach héiere jéimeren. Engem Toxikolog no, gouf iwwerdeems am Blutt vum Affer eng staark bis ganz staark Dosis vun engem Psychopharmaka fonnt.





Zwee Psychiateren hunn doropshin déi selwecht Konklusioun gezunn, nämlech dass den Haaptugekloten, deen 3 Wochen no der Dot festgeholl gi war, strofrechtlech voll responsabel wär. An de Gespréicher mat de Psychiateren hätt de Mann ënnert anerem dovu geschwat, dass d’Affer hien harceléiert an 2007 souguer probéiert hätt ze vergëften, woufir et awer keng Trace géif ginn. Déi psychiatresch Expertise am Zesummenhank mam, Zitat, “Fait vun extremer Gravitéit a Gewalt” hätt keng Krankheet oder Perséinlechkeetsstéierung gewisen, mä Haass géintiwwer vum Brudder. De Bruddermord, deen net heefeg ass, wär minutiéis preparéiert ginn, genee wéi d’Flucht vum Haaptbeschëllegten; dee war op dem Brudder säin Ierwe vun enger hallwer Millioun € aus an hätt alles zouginn.

Dem Enquêteur vun der police judiciaire no, hat den Haaptugekloten an de Verhéier falsch Spuere geluecht; ënnert anerem hätt hien e Selbstmord vum Brudder ugedeit. Donieft hätt de Matbeschëllegten him am Ufank en Alibi ginn.

Um Ufank vun der Sëtzung haten nach zwee Affekote vu parties civilen - vun der Proprietärin vum Appartement a vun enger Assurance, zesummen, ronn 37.000 € Schuedenersatz gefuerdert.

Fir dëse Prozess sinn am Ganze 4 Sëtzunge virgesinn.