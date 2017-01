© Alex Aach

LSAP Neijooschpatt / De Reportage vum Claude Zeimetz



Et wëll ee sech als stäerkst politesch Kraaft an der Gemengelandschaft behaapten an hofft, datt d'Regierungsaarbecht dobaussen ukënnt. "Alles dat, wat mer gemaach hunn, muss awer iergend eng Kéier bei de Leit ukommen", sou de Wirtschaftsminister a Vizepremier Etienne Schneider.

Se waren drop aus Optimismus, Motivatioun an Zesummenhalt ënnert der sozialistescher Parteibasis ze verbreeden, de Parteipresident, de Generalsekretär an de Vizepremier, déi sech ausnahmsweis net am Casino, dee gëtt grad renovéiert, mä vis-a-vis an de Rotonden zu Bouneweg, enger neier Locatioun Rendez-vous ginn haten. Och fir eng Kéier en neien aneren Image eriwwer ze ginn, wéi de Claude Haagen gemengt huet, deen a senger Ried den alen Image an d'Aussepolitik vum Jean Asselborn allerdéngs demonstrativ verdeedegt huet. Wann eng CSV der Meenung ass, dass een international Politik ka maachen, fir Jidderengem et Recht ze maachen. D'LSAP wäert am internationalen an am nationale Kontext, wat d'Refugiéspolitik ugeet, hir Meenung kloer an däitlech soen.2016 war e Wendejoer an der Regierungspolitik, sou den Etienne Schneider. D'Spuerefforten an déi onkamoud Reformen fir d'Leit wieren erlaanscht. D'Regierung hätt de schwéiere Cap vun hirer Aarbecht iwwerschratt a spéitstens mat der Steierreform wäerten d'Leit Enn des Mounts op hirem Paiziedel mierken, datt d'Regierung immens vill an hirem Interêt schafft. 2017 da géif d'LSAP d'Kéier an der Opinion publique kréien, déi aktuell Sondagen hin oder hier, dovunner ass de Vizepremier iwwerzeegt.Fir dëst Joer huet den Etienne Schneider an der Suite vun der Rifkin-Presentatioun och eng Partie Diskussiounsronnen mat de Sozialpartner, virop mat de Gewerkschaften, annoncéiert. Do soll et ënnert anerem em d'40-Stonne-Woch an d'Aarbechtsrecht am digitalen Zäitalter am allgemenge goen.Iwwerdeems huet de Generalsekretär Yves Cruchten d'Sektioune fir d'Gemengewahlen opgeruff, am Sënn vun der Erneierung, méi Fraen a méi Jonker op d'Lëschten ze huelen an och den auslännesche Matbierger eng Offer ze bidden. Dobäi sollt een awer och den parteieschen Zesummenhalt net vergiessen. Wann ee sech wéinst Klengegkeeten ëffentlech zermault, gëtt dat d'Gefill no baussen, wéi wann ee géif streiden. D'Sträitkultur ënnert de Sozialisten sollt weider héich gehale ginn, sou nach den Yves Cruchten awer w.e.g no banne wuel verstan.