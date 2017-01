Et ass déi éischt offiziell Visite vun engem Regierungschef fir dëst Joer hei zu Lëtzebuerg.

No 2010 ass et fir d'zweet, dass déi däitsch Kanzlerin fir eng offiziell Visite op Lëtzebuerg kënnt. D'Preparative fir dës Visite hu scho virun e puer Méint ugefaangen, soubal bekannt war, dass d'Angela Merkel géif op Invitatioun vum Xavier Bettel op Lëtzebuerg kommen. Eng ganz Partie Acteure sinn dee Moment gefuerdert, et sinn dat de Protokoll vun der Regierung, d'Cellule diplomatique vum Premierminister, d'Police, de Groussherzogleche Palais, d'Administration des Bâtiments publiques an de Service Information et Presse.



Fir den Ambassadeur a Chef vum Protokoll vum Ausseministère, Paul Schmit, huet egal wéi Visite, ob vun engem Staats- oder Regierungschef déi selwecht Importenz.



Visite Merkel: Extrait Paul Schmit.





D'Bundeskanzlerin gëtt kuerz no 10.30 Auer mat militäreschen Éieren op der Place Clairefontaine vum Premierminister Xavier Bettel empfaangen. Um Programm duerno steet eng Audienz am Palais beim Grand-Duc Henri an der Grande-Duchesse Maria Teresa. Fir iwwert déi aktuell bilateral Relatiounen ze schwätzen, gouf d'Gebuertshaus vum Robert Schumann a Clausen erausgesicht, wou déi zwou Delegatioune fir een Austausch beienee kommen, dee knapp eng hallef Stonn soll daueren. Kuerz no Mëtteg trieden de Premierminister Xavier Bettel a säi Gaascht aus Däitschland da virun d'Press. D'Journaliste goufe fir 12 Auer an de Mudam invitéiert, wou eng Pressekonferenz geplangt ass a wou de Xavier Bettel an d'Angela Merkel och zu Mëtteg iessen.

Duerno geet der däitscher Kanzlerin hier kuerz offiziell Visite hei am Land op een Enn, éier si viruflitt op Bréissel. Do gesäit si um Donneschdeg den Owend de belsche Premier Charles Michel.