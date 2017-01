D'Police freet no Zeie wéinst engem Iwwerfall um Donneschdeg de Moie géint 6.20 Auer op eng Bäckerei an der Avenue Salentiny zu Ettelbréck.

Den Täter ass a Richtung Klinik fortgelaf.



Gesicht gëtt e Mann, deen dënn a kleng ass, hien hat däischtert Gezei un an en huet franséisch geschwat.



Am Raum Ettelbréck-Waarken soll een den Ament kee mathuelen.



All Informatioun ass fir den 113