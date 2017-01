Op e puer Plazen am Land hat et en Donneschdeg de Moien gerabbelt. Besonnesch de Weste vum Land war betraff.

Zu direkt 2 Accidenter koum et géint 08.00 Auer um CR314 bei Uewerfeelen. Zwee Ween sinn op der Streck net laanschtenee komm a krute sech ze paken. E puer Meter méi wäit hat ee Chauffer d'Kontroll an enger Kéier verluer, krut de Summerwee ze paken an huet sech mat sengem Gefier iwwerschloen. Den Auto ass op der Säit leie bliwwen.Wéi de ACL mellt, koum et op där Streck, respektiv vu Kolmer-Bierg laanscht d'Schlass op Mäerzeg a fir op Uewerfeelen zu insgesamt 3 Accidenter. D'Streck war fir annerhallef Stonn komplett fir den Trafic gespaart.