An dräi Joer ass et eng Hausse vu bal enger Millioun Clienten. Dat deelt Luxairport an engem Communiqué mat a schreift och datt een net mat esou ville Passagéier gerechent huet. Et wier een vun 400.000 manner ausgaangen.





Als Haaptgrënn fir de Rekord um Findel nennt LuxAirport datt et 5 nei Fluchentreprisen ginn an och déi etabléiert Fluchgesellschaften séier konnte wuessen. Luxair bleift mat 57 Prozent vun den transportéierten Clienten de gréissen Operateur um Fluchhafen.