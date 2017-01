© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

D’Epreuvë wiere geheim an hiert Weidergi géif eng Violatioun vum Beruffsgeheimnis duerstellen, esou de Vertrieder vum Parquet weider.

Virum Hannergrond vun dësem “geziilte Virgoe” vun den Ugeklote sollt d’Geriicht decidéieren, ob déi just zu enger Geld- oder awer zu enger Prisongsstrof mat Sursis veruerteelt ginn.





School-Leaks-Prozess / Reportage Eric Ewald



Woubäi de Maximum vun der Prisongsstrof 6 Méint ausmécht. De Procureur d’Etat Jean-Paul Frising sot sech irritéiert vu Staatsbeamten, déi nieft Rechter och Flichten hunn, op deem Punkt awer phaseweis als fräischaffend Artisten agéiere géifen. An dësem Fall, dee fir considerabele Remmi-demmi gesuergt hätt, wär et ënnert dem Stréch ëm Informatioune vun enger Verwaltung gaangen, déi vun Natur aus geheim wären.

Do virdrun hat de Me Kasel, als Affekot vun enger Ugekloten, betount, dass de Ministère keng kloer Regele virginn hätt; doduerch wär et zu enger fréizäiteger Publikatioun vun den Epreuven an zu Abuse komm. De Ministère, dee fir d’Confidentialitéit ze suergen hätt, wär hei senger “Sorgfaltspflicht” net nokomm. D’Enseignantë géifen net ënnert d’Beruffsgeheimnis falen, mä missten den "devoir de discrétion et de réserve" respektéieren; deemno hätt keng Violatioun vum Beruffsgeheimnis virgeleeën, an d’Epreuven hätten och keng Vertraulechkeeten duergestallt. Vun dass seng Cliente keng scholdhaft Intentioun hat, wär si fräizespriechen.

Och fir de Me Sam Ries, Affekot vun der Haaptbeschëllegter, kéint een an dësem Fall net vun enger Violatioun vum Beruffsgeheimnis schwätzen. D’Epreuven, déi un d’Proffe goungen, wären als Renseignement geduecht gewiescht, an et hätt net “secret” op den Enveloppë gestanen. Dës Epreuvë wären och net mat de 1ères-Examen ze vergläichen, well si géifen net deemselwechte Secret ënnerleien. Den Ugeklote wär just e Behënnere vum "fonctionnement de service" virzegeheien, an a Frankräich wäre si ënner Ëmstänn als Whistleblower unzegesinn, soudass et zum Fräisproch vu senger Mandantin misst kommen.

De Me Molitor, Affekot vum Ministère, hat iwwerdeems nach ervirgestrach, dass d’Haaptugekloten an hire Liewenspartner e politesche Gebrauch vun den Epreuvë gemaach hätten, fir e Skandal ze provozéieren.

D’Uerteel ass fir den 9. Februar.