Vum 12. Januar bis den 11. Februar sinn d'Op an Offaart op der Kräizung "Bricherhaff" fir op oder vun der Avenue J.-F. Kennedy gespaart.

Domadder ass et op där Plaz net méi méiglech, vun der Avenue John F. Kennedy op d'Avenue Konrad Adenauer ze kommen, respektiv deen anere Wee. Während der ganzer Zäit vun den Aarbechten, déi am Kader vum Tram gemaach ginn, ass d'Kräizung gespaart.Eng Deviatioun leeft iwwer de Circuit de la Foire Internationale an d'Rue Coudenhove-Kalergi.