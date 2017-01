... ma CSV-Déi Gréng ass déi Koalitioun, déi vun de meeschte Leit am Land erwaart a sech och gewënscht gëtt. Fir de Politmonitor vun TNS-Ilres fir RTL an d'Lëtzebuerger Wort gouf näischt suggeréiert. Blo-Rout-Gréng kënnt bei de Wonschkoalitioune just op déi drëtte Plaz.Nëmmen 11% vun de Wieler, 1 vun 9 also, géife sech, dem neie Politmonitor no, also wënschen, datt déi aktuell Equippe ëm de Premier Xavier Bettel no Oktober 2018 mat hirer Aarbecht géif viru fueren. Datt dat effektiv geschitt, erwaarde just 6%.Dem aktuelle Stëmmungstrend no stellt sech déi Fro jo souwisou net. Wéi mer schonn um Donneschdeg matgedeelt hunn, ka Blo-Rout-Gréng seng Majoritéit den Ament net verdeedegen a fält vun 32 op just nach 26 Sëtz. Wann elo gewielt géif ginn, wier d'CSV déi stäerkste Kraaft mat 28 Vertrieder um Krautmaart. Deemno spillen déi Schwaarz dann och eng wichteg Roll bei der Wonschkoalitioun.17% vun de Leit wéilten am léifsten eng schwaarz-gréng Regierung, 13% e Retour vun CSV-LSAP, da kënnt d'Dräierkoalitioun an duerno 9% fir Schwaarz-Blo. All aner Wonschkoalitioun kënnt héchstens op 5%. Allerdéngs konnten och ganzer 18% vun de Befrote keng Ausso driwwer maachen, wéi eng Regierung se am léifsten hätten. Sou vill zum Wonschdenken.Déi meescht Leit, do sinn et 26%, erwaarde sech dann och, datt et CSV-Déi Gréng gëtt. 20% tippen op CSV-LSAP. 11% op CSV-DP an nëmme 6% op d'Dräierkoalitioun. Keng Äntwert gouf et ëmmerhin bei 17% vun de Leit.D'Stammwieler vun de Majoritéitswieler hale majoritär un der aktueller Dräierkoalitioun fest. Am meeschten Zousproch gëtt et vun der LSAP-Wielerschaft mat 34%. 23% wënsche sech LSAP-Déi Gréng. Bei de Grénge selwer sinn et 23%. Just 19% si fir Schwaarz-gréng. Bei den CSV-Wieler sinn et 32%. Eréischt duerno kënnt CSV-LSAP mat 24% als Wonschkoalitioun.Bei de reellen Erwaardunge vun de Leit mëscht d'Dräierkoalitioun guer net vir mat. Hei gëtt et just Majoritéite vun CSV mat Juniorpartner, dee jee no Stammwielerschaft ännert.

