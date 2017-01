Et ass dat schonn dee fënnefte Grupp vu Flüchtlingen, deen aus Griichenland op Lëtzebuerg bruecht gouf. D'Leit goufen um Fluchhafen empfaangen a ginn an den nächste Wochen a Méint vum Olai encadréiert.Dernieft huet d'Direction de l'Immigration nach emol drun erënnert, datt een am Kader vum Relocalisatiouns-Mechanismus vun der EU bis Enn 2017 engen 557 Flüchtlingen en neit Doheem bidde wéilt. Lëtzebuerg steet wéi ofgemaach zu sengem Engagement, wat d'Relokaliséierungsmesure vu Flüchtlingen aus Griichenland an Italien ugeet.Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennesSuite aux décisions arrêtées par le Conseil «Justice et Affaires intérieures» du mois de septembre 2015, et dans le cadre du mécanisme de relocalisation, le Luxembourg accueillera un total de 557 personnes jusqu’à la fin de l'année 2017 en provenance de la Grèce et de l'Italie.Le Luxembourg est déterminé à ce que ce mécanisme fonctionne et poursuit ses engagements.Ainsi, en date du 12 janvier 2017, 29 personnes, dont 15 adultes et 14 enfants, ont été accueillies au Luxembourg. Elles constituent le cinquième groupe de demandeurs de protection internationale à être relocalisé en provenance de la Grèce.Le nombre total des relocalisations depuis la Grèce s’élève à 165, tandis que 61 personnes ont été relocalisées depuis l’Italie.Des représentants de la Direction de l'immigration du ministère des Affaires étrangères et européennes, de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI), administration sous tutelle du ministère de la Famille et de l'Intégration, ont accueilli les personnes à l'aéroport.L'OLAI s'occupera de l'accueil et de l'encadrement social de ces personnes et les soutiendra dans leurs démarches de la vie quotidienne tout au long de la procédure de leur demande de protection internationale.Les demandeurs de protection internationale relocalisés à partir de la Grèce et de l'Italie parcourent la procédure d'asile telle que prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.