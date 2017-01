© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Dem Mann war an der Géigend vun Ankara schlecht ginn. D'Situatioun vum Mann huet sech während dem Fluch awer esou verschlechtert, datt de Fliger huet missten zu Wien noutlanden, dat schreift "The Aviatioun Herald". Do huet eng Ambulanz op de Pilot gewaart, deen direkt an d'Spidol ageliwwert gouf.