Cahen-Aarbechtszäiten/Reportage Guy Kaiser





Et sollt an nächster Zäit mat de Gewerkschaften mol iwwer méi flexibel Aarbechtszäiten diskutéiert ginn. A wat seet de liberale Koalitiounspartner? Am Regierungsprogramm steet schliisslech näischt esou festgeschriwwen. De Guy Kaiser huet bei der DP-Parteipresidentin nogefrot.



An déi ass direkt formell a seet, eng 35 Stonnewoch nom Modell Frankräich, dat kënnt net an d'Tut. Dat hätt net vill Positives bruecht fir déi franséisch Ekonomie. Et sollt an nächster Zäit mat de Gewerkschaften mol iwwer méi flexibel Aarbechtszäiten diskutéiert ginn. A wat seet de liberale Koalitiounspartner? Am Regierungsprogramm steet schliisslech näischt esou festgeschriwwen. De Guy Kaiser huet bei der DP-Parteipresidentin nogefrot.An déi ass direkt formell a seet, eng 35 Stonnewoch nom Modell Frankräich, dat kënnt net an d'Tut. Dat hätt net vill Positives bruecht fir déi franséisch Ekonomie.

D'Corinne Cahen gesäit et éischter esou, datt d'Méiglechkeete vun enger Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten sollte kënnen erweidert ginn. Betriber misste sech kënnen organiséieren, ma awer och d'Salariéën, déi eng Famill hunn. Do wier et wichteg, méi Zäit ze kréien, wann d'Kanner kleng sinn a méi schaffen ze kënnen, wann de Betrib dat brauch. Et géif een an eng Period kommen, wou flexibel Aarbechtszäiten an 2 Richtunge musse kënne funktionéieren.U sech gëtt et scho laang d'Méiglechkeet, fir manner ze schaffen, bei manner Loun. Hei geet et der DP-Presidentin drëm, datt d'Leit och kënnen eppes méi schaffen, wann hir familiär Situatioun hinnen dat erlaabt a wa si vum Patron gefrot ginn. Mee da muss een och ouni Kanner oder wa se grouss sinn, méi Zäit an de Betrib investéieren.D'Corinne Cahen gesäit et nach aneschters. A moderne Betriber ënnerbriechen d'Leit ëmmer méi dacks d'Aarbecht, fir tëschenduerch Sport ze maachen, oder Owes mat Frënn iessen ze goen; esou laang se jonk sinn, wäre se bereet, no där Ënnerbriechung zeréck op d'Aarbecht ze goen, a sief et och bis Hallefnuecht. An der liberaler Partei gëtt allemol heiriwwer diskutéiert an et soll och mat an d'Regierungsaarbechten iwwerfléissen.