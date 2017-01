De Steve Schmit, Deputy CEO a Content Director.

Nodeems den Alain Berwick Enn d'lescht Joer als Generaldirekter vun RTL Lëtzebuerg opgehalen huet, iwwerhëlt de Christophe Goossens déi Funktioun.De Steve Schmit gëtt säin Adjoint an Direkter fir de Contenuen.De Christophe Goossens war zënter 2012 Station Manager vun RTL Radio Lëtzebuerg an och Direkter vun Eldoradio.Luxembourg, le 12 janvier 2017 – RTL Luxembourg a annoncé aujourd'hui la nomination avec effet immédiat de Christophe Goossens, son actuel Chief Operating Officer, au poste de Chief Executive Officer (CEO) de la société. Christophe Goossens succède à Alain Berwick qui a quitté son poste de CEO de RTL Luxembourg le 31 décembre 2016. Dans le même temps, l'actuel directeur des programmes, Steve Schmit, occupera le poste nouvellement créé de Content Director du contenu et de Deputy CEO de RTL Luxembourg, également avec effet immédiat.Elmar Heggen, Chief Financial Officer de RTL Group et, en tant que directeur du siège social, également responsable des activités luxembourgeoises de RTL Group, déclare : « Je me réjouis que nous ayons trouvé en Christophe Goossens, un manager expérimenté pour RTL Luxembourg, issu de nos propres rangs. Christophe Goossens est un leader dynamique, doué d'un formidable esprit d'équipe et doté d'une solide expérience qui font de lui la personne idéale pour mener RTL Luxembourg vers l'avenir. Steve Schmit, quant à lui, est étroitement associé à notre société depuis 25 ans maintenant, c'est pour cette raison que je suis ravi de le voir occuper le poste nouvellement créé de directeur du contenu. En même temps, avec cette décision nous renforçons la position et l'indépendance de l'équipe éditoriale. Je me réjouis d'avance de cette étroite collaboration et je souhaite à tous les deux beaucoup de réussite dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. »À l'avenir, outre Christophe Goossens et Steve Schmit, le Comité de direction élargi de RTL Luxembourg comprendra :· Lou Scheider, directeur de la régie publicitaire IP Luxembourg ;· Tom Weber, Digital Director ;· Jacques van Luijk, Production Director(né en 1976) a rejoint RTL Luxembourg en avril 2007 au poste de Station Manager et de directeur de Luxradio (Eldoradio) avant d'être promu au poste de Station Manager de RTL Radio Lëtzebuerg en octobre 2012. Auparavant, il a été associé au sein de Mpulse, fournisseur de services de micropaiement et de messagerie mobile luxembourgeois, et a occupé diverses fonctions au sein de l'opérateur de télécommunication Tango, lui aussi implanté au Luxembourg. Christophe Goossens est titulaire d'un diplôme d'économie et de finance de l'ICHEC Brussels Management School.(né en 1967) a occupé diverses fonctions au sein de RTL Luxembourg depuis 1992, notamment en tant que Assistant Managing Director de RTL Luxembourg, Station Manager TV et Station Manager New Media, ainsi que présentateur télé, journaliste radio et finalement directeur des programmes. Schmit est titulaire d’un diplôme en journalisme et en communication de l’Université Libre de Bruxelles (ULB).Luxemburg, 12. Januar 2017 – RTL Luxembourg hat heute bekanntgegeben, dass Christophe Goossens, aktuell Chief Operating Officer bei RTL Luxembourg, mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens berufen wird. Goossens folgt auf Alain Berwick, der die Geschäftsleitung von RTL Luxembourg zum 31.12.2016 abgegeben hatte. Gleichzeitig übernimmt Steve Schmit, derzeit ProgramDirector, die neugeschaffene Rolle des Content Director und Deputy CEO von RTL Luxembourg, ebenfalls mit sofortiger Wirkung.Elmar Heggen, Finanzvorstand (CFO) der RTL Group und als Leiter des Corporate Centres auch für die luxemburgischen Geschäfte der RTL Group verantwortlich, sagt: "Ich freue mich, dass wir mit Christophe Goossens einen starken Manager aus den eigenen Reihen für RTL Luxembourg finden konnten. Christophe Goossens ist eine dynamische, teamorientierte Führungspersönlichkeit und mit seinen umfassenden Erfahrungen bestens geeignet, RTL Luxembourg in die Zukunft zu führen. Steve Schmit ist seit nunmehr 25 Jahren eng mit unserem Unternehmen verbunden. Umso mehr freue ich mich, dass er die neue Aufgabe als Content Director übernehmen wird. Gleichzeitig stärken wir mit dieser Entscheidung die Stellung und die Unabhängigkeit der Redaktion. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit und wünsche beiden viel Erfolg für ihre neuen Aufgaben."Zur erweiterten Geschäftsleitung von RTL Luxembourg zählen zukünftig neben Christophe Goossens und Steve Schmit:· Lou Scheider, Leiter des Werbezeitenvermarkters IP Luxembourg;· Tom Weber, Digital Director;· Jacques van Luijk, Production Director(Jahrgang 1976) kam im April 2007 als Station Manager / Director Luxradio (Eldoradio) zu RTL Luxembourg und wurde im Oktober 2012 zum Station Manager RTL Radio Lëtzebuerg befördert. Zuvor war er Partner beim Luxemburger Mobile-Messaging- und Micro-Payment-Dienstleister Mpulse und in verschiedenen Rollen beim Luxemburger Telekommunikationsanbieter Tango tätig. Goossens hält einen Abschluss in Wirtschafts- und Finanzwissenschaften der ICHEC Brussels Business School.(Jahrgang 1967) ist seit 1992 in verschiedenen Rollen für RTL Luxembourg tätig, darunter als Assistant Managing Director RTL Luxembourg, Station Manager TV und Station Manager New Media, Fernsehmoderator, Radiojournalist und zuletzt als Programmdirektor. Schmit hat einen Abschluss in Journalismus und Kommunikation von der Université Libre de Bruxelles.