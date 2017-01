© RTL Télé Lëtzebuerg

nämlech wéi et wierklech zur School-Leaks-Affair koum. Wou jo virun 2 Joer Prüfungsfroe fréi ënnerwee waren a concernéiert Schüler an Elteren zougespillt gi sinn, a wou e Prozess géint e pur Ugekloten am gaangen ass.

Eisen Informatiounen no stellt sech d'School-Leaks-Affair elo esou duer:

Datt nämlech d'Mme K, Proff zu Iechternach, gesinn huet, datt d'Epreuven 10 Deeg ze fréi do waren. Si wier doriwwer esou queesch gewiescht, datt Si eppes ënnerholl huet. Si huet aner Leit informéiert an huet hire Partner ugeruff, e gewësse Lucien S, e lokale Parteisekretär vun der CSV am Süden. Dat ass dee Mann, deen elo am Prozess op eemol an de Laberente war a géint deen den Educatiounsministère Plainte gemaach huet. De Lucien S sot senger Frëndin K, hie géif den Deputéierte Felix Eischen kennen a kéint dee jo emol op déi Saach opmierksam maachen an op déi Manéier eng Question parlementaire op de Wee bréngen, ebe mam Sujet, firwat déi Prüfungsfroen esou fréi an de Case vun de Proffe waren.

Gesagt getan, béides: Déi prinzipiell Informatioun un de Felix Eischen an deen aneren Dag koum d'Question parlementaire.

Domat awer net genuch. Den CSV-Mann Lucien S huet nach méi geschafft. Am Prozess gouf dëser Deeg gesot, hien hätt deeselwechten Dag op der Aarbecht an engem grousse Betrib zu Hollerech d'Epreuven op säi Computer erofgelueden – dorënner war och eng Audio-Datei – an déi Donnéeën huet hie kompriméiert, ëmgewandelt an dunn an eng Drop-Box um Internet gestallt, fir datt d'Leit déi sech derfir interesséieren se erofhuele kéinten, also eng Manéier, fir d' Epreuven ënner d' Leit ze bréngen.

D' Fro ass natierlech, op aner Leit an der CSV woussten, datt et déi drop-box géif ginn – de Lucien S sot am Prozess, hien hätt dem Felix Eischen de Link fir déi drop-box geschéckt – an et ass och d' Fro, op déi faméis Question parlementaire en connaissance dovunner geschriwwe ginn ass. Oder anescht formuléiert: hu Leit aus der CSV Brandstëfter gespillt an duerno no Pompjeeën a Police geruff?

Op Nofro sot de Felix Eischen, hie wéilt näischt soen iwwer säi Parteikolleg aus dem Süden. Do wier jo e Prozess am gaangen an et géif eng Plainte lafen. Hien, Felix Eischen, wier vun der Drop-Box eréischt Deeg no der Question parlementaire gewuer ginn an hien hätt och net gewosst, datt säin Informant, de Lucien S, datt deen de Partner vun der Professesch Mme K wier. Grad dat wieren hien an de Claude Wiseler an de Marc Spautz eréischt 14 Deeg méi spéit gewuer ginn, wéi se de Lucien S an d'Fraktioun bestallt haten. De Felix Eischen seet och nach, hien hätt vun den Epreuven just en Deckblat gesinn, soss näischt. D'Aktivitéite vum Parteikolleg well hien net weider kommentéieren.

Am Resumé: zu Iechternach ware Proffen hyperaktiv géint den Educatiounsministère an op d'mannst een aus der CSV huet aus dem vermeintleche Skandal, dee Skandal gemaach, dee seng Parteikollegen dunn ugeprangert hunn.