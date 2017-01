Dat war dem Enquêteur vun der Police judiciaire no d’Versioun vum Haaptugekloten am Zesummenhank mam Bruddermord.

Geriicht/Reportage vum Eric Ewald





Am Géigesaz dozou wär fir d’Police no der Enquête, just nach Habgier als Motiv fir de Mord um behënnerte Brudder, am Dezember 2014 zu Esch, iwwregbliwwen.





Den Haaptbeschëllegten hätt sech nämlech mam Matugeklote wëlle selbstänneg maachen, huet den Enquêteur vun der PJ ausgesot. “Et geet ëmmer ëm d’Suen, bis d’Interpellatioun dotëscht kënnt”, huet d’Presidentin vum Geriicht bäigefléckt. Dogéint hätt de Brudder betount, ni un d’Ierfschaft geduecht ze hunn, am Kontext vum Feier, dat hie geluecht hat, awer och net un déi aner Leit am Appartementshaus!

Kuerz no senger Interpellatioun hat de Brudder nach abstrus Versiounen opgedëscht: Hie wollt dat vergëftent Gedrénks fir de Brudder an d’Hand gedréckt a vun enger Persoun un d’Häerz geluecht kritt hunn, fir d’Sue vum Brudder ze beschafen. Dem behënnerte Brudder hätt hie Medikamenter ginn, well deen hien erniddregt hätt; dono hätt hien, ënner Haass, just nach fonctionnéiert an eben op zwou Plazen am Appartement Feier geluecht. Dobäi hätt hien dat am Ufank net wëllen, mä de Brudder mat enger Iwwerdosis Medikamenter ëmbrénge wëllen.

A senger 1. Auditioun bei der Police hat den Haaptugekloten nach ausgesot, hie wär um Owend vun der Dot beim Matbeschëllegte gewiescht; nodeems d’Polizisten him soten, si géifen him net gleewen, hätt de Mann, nodeems hie Fotoe vun der Plaz vun der Dot gewise krut, erkläert, hie wär et gewiescht. De Matugekloten hätt näischt vun der Dot gewosst, dem Brudder awer en Alibi ginn, sou wéi deen dat verlaangt hätt.

Wat de Virsaz vun der Dot ugeet, hätt den Haaptbeschëllegten am Ufank gesot, d’Iddi dofir schonn zwou Woche virdrun am Kapp gehat ze hunn, dono just nach ee bis zwee Deeg an um Enn guer net méi. D’Absicht wär awer definitiv virdru geholl a wuel iwwerluecht ginn, sou den Enquêteur.