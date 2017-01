© RTL Télé Lëtzebuerg (Archiv)

Immobiliemarché zu Lëtzebuerg / Reportage Monique Kater



Den Immobiliespezialist Jones Lang LaSalle zitt regelméisseg e Bilan a kënnt zur Conclusioun, dass een 2016 op en Neits, en "excellente Cru" däerf nennen an dass an Immobilien investéieren, hei nach ëmmer ganz intressant ass. Wat et, déi nächst Joren, am Grand-Duché awer net wäert ginn, wier eng Präisbaisse.An dat ganz einfach, well d'Demande weider an d'Luucht geet, déi sëllechen administrativ Hürden awer éischter nach méi, wéi manner uerg géinge ginn, seet den Direkter vu Jones Lang LaSalle, Romain Muller. Als Beispill nennt hien, de PAG vun der Stad Lëtzebuerg, deen Honnerte Reklamatioune provozéiert hätt. Obschonns Efforte vu politescher Säit gemaach géifen, bräicht ee vun enger Immobiliekris esou séier net ze schwätzen, d'Prognos vum Romain Muller: d'Präisser wäerten nach weider an d'Luucht goen, awer net méi an dem Mooss wéi an de leschten 20 Joer. Do hu sech d'Präisser nämlech all 10 Joer verduebelt. D'Präisser wäerte stabil bleiwen a gesond wuessen.2015 si, wat d'Locatioun vu Bürosflächen ugeet, Rekorder gebrach ginn. Dee Chiffer goung 2016 liicht zréck, d'Resultat wier awer ëmmer nach excellent. Et entstinn nei Quartiere ronderëm d'Stad, an deene klammen d'Präisser. Bannent dem Contournement, dem Ring schwätzt een an Immobiliekreesser elo vun der City, dat geet vun der Uewerstad iwwer d'Gare bei d'Cloche d'Or. Do goufen et zejoert am sougenannten "Immobilier d'Entreprise", déi meescht kleng Transaktiounen. De grousse "Winner" bei deenen dichtegen a wichtegen ass awer de Kierchbierg, confirméiert de Romain Muller.De Metercarré-Büro lount een, den Ament um Kierchbierg, fir 34 Euro. Mä esouguer an engem TOP-Quartier gëtt et, op alle Fall ass dat bei de grousse Firmen esou – eng Zort Rive Gauche/Rive Droite. Esoulaang e Staddeel net komplett entwéckelt ass, kee Restaurant direkt donieft huet oder d'Wunnenge just eréischt virtuell existéieren, wier en och als Business-Sëtz net interessant, sou d'Analys vu Jones Lang LaSalle.