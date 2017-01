Néijoerspatt Déi Lénk (12.01.2017) Déi Lénk wellen och an deenen zwee Wahljoeren dei elo nach ustinn weider politesch Accenter setzen. Kritik gouf et un der Regierung an do virop un der LSAP.

Déi Lénk/Reportage vum Carine Lemmer



2017 soll besser ginn. Sote si op hirer Neijoerschreceptioun. Heiheem wieren d'Gemengewahlen eng grouss Chance, speziell fir déi Lénk. Eng Chance fir méi Soziales a fir Solidaritéit

Déi Lénk kritiséieren d'Austeritéitspolitik vun der Regierung déi lescht Joren. All 5. géif hei am Land riskéieren an d'Aarmut ze rutschen. D'Steierreform géif net zu méi sozialer Gerechtegkeet féieren. Fir déi normal Leit fale just e puer Grimmele vum Dësch, sot d'Spriecherin vun déi Lénk Carole Thoma.

De Clou wär awer dat neit Immigratiounsgesetz, dat an e puer Woche soll gestëmmt ginn. Eng Famill mat Kanner, déi op Lëtzebuerg kënnt, kann da 7 Deeg am Centre de rétention festgehale ginn - net méi wéi bis elo 3 Deeg. Parallel géifen awer och nei Critèren fir en Titre de Séjour kommen. Dee giff ee geschenkt kréien, wann een tëscht enger hallwer an 20 Milliounen Euro hei am Land investéiert, sou d'Carole Thoma. Dat wier Immigratiounspolitik à la Blo-Rout-Gréng a wier eng Schan.

Iwwerhaapt hätt dës Regierung eng komesch Virstellung vum Bild, dat Lëtzebuerg ausstrahle soll. Stéchwuert: Space Mining. De Weltraum géif awer der ganzer Mënschheet gehéieren a kéint net einfach privatiséiert ginn – sou d'Vereenten Natiounen.

Déi Lénk gesi sech als eenzeg Alternativ, déi an der Chamber nach dertëschent funken. D'CSV an d'adr géifen sozial Kierzunge gréisstendeels matdroen an an der 1. Rei stoen, wann et drëm géing goen, Cadeauen un déi Räich ze verdeelen.

2017 gëtt d'Joer vun de Walen, sou déi Lénk, net nëmmen d'Gemengewahlen hei am Land, mä och Wahlen an Däitschland, Frankräich an Holland. D'Leit wiere rosen a géife sech net eescht geholl spieren. Dat wär kee Wonner. Entweder et géif een de System änneren a méi demokratesch, méi sozial a méi fair maachen. Oder et kéint een nees ufänke Maueren ze bauen.