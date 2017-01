De Claude Wiseler (12.01.2017) .

Neijoerschpatt CSV: De Reportage vum Eric Hamus.



ausschléit, ass nach laang näischt gewonnen, huet et en Donneschdeg den Owend op der Neijoerschreceptioun vun de Chrëschtlech Soziale geheescht. Et géif elo drëms goen, sech op dee grousse Rendez-vous mam Bierger den 8. Oktober dëst d'Joer ze preparéieren, wa Gemengewahle sinn, sou de Generalsekretär Laurent Zeimet.Och den CSV-President Marc Spautz sot, dass een net wéilt vu Sondagë schwätzen, mä vu Resultater, engersäits am Oktober dëst d'Joer an dann den 20. Oktober 2018, wann Chamberwahlen sinn. Et wéilt een awer aner Resultater wéi déi leschte Kéier, sou de Marc Spautz weider.Resultater, déi et net méi erlaben, eng Politik ouni d'CSV ze maachen. Dat géif awer nëmmen zesummen a solidaresch goen. Déi Chrëschtlech Sozial kucken optimistesch an d'Zukunft. Et géif een an déi Wahle goen, fir se ze gewannen, sou den CSV Fraktiounschef Claude Wiseler. Eréischt duerno géif een d'Resultater kucken an op Basis vun de Programmer eng Decisioun huelen.Bis dohin awer wäert keen eng Koalitiounsausso maachen, esou nach de Claude Wiseler.