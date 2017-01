© C. Kollwelter

Patt CSL/Reportage Claudia Kollwelter



Sou d'Wierder vum Jean-Claude Reding, President vun der Chambre des salariés, bei hirer traditioneller Neijoerschreceptioun. Nieft dem Bléck op dat, wat zejoert geschitt ass, ass och op national Problemer opmierksam gemaach ginn, un deenen nach geschafft kéint ginn.

Eng besser Léisung fir d'Frontalieren a punkto Steierreform erhofft sech de Jean-Claude Reding vun den ugekënnegten Gespréicher tëscht de Gewerkschaften an dem Finanzminister. Den Hannergrond vun der Mesure kéint een jo zum Deel verstoen, mee net wat, a wéi hei decidéiert gouf. Et misst ee kucken, fir Gläichbehandlung ze hunn, mee trotzdem eng Léisung hunn , déi kee béist Blutt mécht. Dat kéint ee Land mat 40% Grenzgänger net gebrauchen.



En anere Sujet waren d'Aarbechtszäiten hei am Land. Beim Quality of work-Index, deen d'Chambre des Salariés zesumme mat der Uni.lu opgestallt huet, geet ervir, datt d'onbezuelten Iwwerstonnen, déi zu Lëtzebuerg geleescht ginn, ëmmer méi grouss ginn. An engem räiche Land misst iwwer d'Aarbechtszäit och eppes bei de Leit ukommen. Si kéint net ëmmer nëmmen an d'Luucht goen.



Donieft war och d'Weiderbildung Thema. Als bedeitenden Acteur an deem Beräich fäert een, datt an der Formation continue eng Spuerpolitik gemaach gëtt, déi weder de Leit, de Betriber, der Ekonomie, nach dem Land eppes bréngt. Et ass een iwwerzeegt datt eng global qualitativ Reform am Weiderbildungssystem noutwendeg ass, sou nach de Jean-Claude Reding.