En Automobilist huet an enger Lénkskéier op der glater Strooss d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an ass an d'Wiss gerutscht. Dobäi huet sech d'Gefier iwwerschloen. Eng Persoun koum fir d'Kontroll an d'Spidol.Op der Plaz waren d'Ambulanz an de Sauvetage aus der Fiels, souwéi och d'Police.Den 112 mellt dann nach en Accident tëscht engem Auto an engem Camion e Freideg de Moie géint 6.49 Auer op der A7 tëscht Lëtzebuerg a Luerenzweiler. 3 Leit goufe liicht blesséiert.