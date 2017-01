"Leading Quality Trail – Best of Europe" ass de Numm vun der europäescher Auszeechnung fir d'Mëllerdall.

© Th. Bichler

Hei de Communiqué:



Mullerthal Trail zum zweiten Mal als europäischer Qualitätswanderweg „Leading Quality Trails – Best of Europe“ ausgezeichnet

Am Freitag, den 13. Januar 2017, wurde der Mullerthal Trail durch die Europäische Wandervereinigung offiziell mit dem Prädikat „Leading Quality Trails – Best of Europe“ ausgezeichnet. Nach der Erstzertifizierung im Jahr 2014 wurde dieses Prädikat nun bereits zum zweiten Mal an den Mullerthal Trail vergeben. Das Label bescheinigt dem Wanderweg eine hohe Qualität und ist für drei Jahre gültig.

Der Mullerthal Trail ist insgesamt 112 Kilometer lang und auf drei Routen (38 km, 37 km, 37 km) angelegt und bietet dem Wanderer abwechslungsreichen Naturgenuss sowie eine außergewöhnliche Felsenlandschaft. Bereits seit der Einweihung des Weges im Dezember 2007 war die Zertifizierung ein wichtiges Ziel für alle Beteiligten. Qualität ist ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl einer Urlaubsdestination und daher sind die Verantwortlichen des Mullerthal Trails stolz, jetzt bereits zum zweiten Mal diese Qualitätsauszeichnung erhalten zu haben.

Mit dem Prädikat „Leading Quality Trails – Best of Europe” werden von der Europäischen Wandervereinigung in ganz Europa Wanderwege ausgezeichnet, die bestimmte Qualitätsstandards erfüllen. Hinter dem Label verbirgt sich ein besonderes Kriteriensystem, dass die Bedürfnisse der Wanderer einbezieht, die Attraktivität von Wanderwegen greifbar macht und dadurch einen hohen Standard garantiert. Insgesamt 13 Wege in Europa sind derzeit mit dem Prädikat ausgezeichnet.

Für die Zertifizierung spielt dabei unter anderem eine Rolle, dass die Wege durchgehend markiert sind sowie eine naturnahe und abwechslungsreiche Wegführung in einer attraktiven Landschaft bieten. Positiv sind außerdem kulturelle Sehenswürdigkeiten entlang des Weges, Rastmöglichkeiten sowie die Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Dies sind nur einige von vielen Kriterien, die im Zertifizierungsprozess überprüft werden.

Die offizielle Qualitätsurkunde nahm Marc Diederich, der Präsident des Tourismusverbandes Region Müllerthal – Kleine Luxemburger Schweiz, in der Chambre de Commerce in Luxemburg entgegen. Überreicht wurde die Urkunde von Armand Ducornet, Vize-Präsident der Europäischen Wandervereinigung.

„Das Beispiel Mullerthal Trail zeigt das große wirtschaftliche Potential das im Wandertourismus gerade für ländliche Regionen steckt. Die Zertifizierung ist die gerechte Belohnung der Anstrengungen der letzten Jahre und einer beispielhaften Kooperation zwischen den Akteuren der Region Müllerthal. Unser Dank gebührt dem Wirtschaftsministerium - Abteilung Tourismus für die finanzielle Unterstützung sowie auch den Syndicats d'Initiative et de Tourisme der Region, der Mannschaft des CNDS und den lokalen Förstern für die Pflege und den Unterhalt der Wege“, so Marc Diederich.

„Die Zusammenarbeit in der Region ist hervorragend und eine ganze Reihe von Akteuren ist für den Erfolg des Mullerthal Trail verantwortlich. Über 105.000 Wanderer waren 2016 auf den drei Routen unterwegs, was den Mullerthal Trail zu einer nationalen touristischen Attraktion macht. Er passt damit genau in die nationale Strategie des Aktivtourismus, welche Luxemburg u.a. als Wanderdestination vermarktet“ unterstrich Staatssekretärin Francine Closener.

Am Samstag, den 14. Januar wird der Mullerthal Trail zusätzlich auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart im Rahmen einer Verleihungsveranstaltung des Deutschen Wanderverbandes vor einem wanderaffinen Publikum mit dem Prädikat „Leading Quality Trails – Best of Europe“ geehrt.