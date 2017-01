Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Ënnert der Leedung vun den zoustännegen Untersuchungsriichter huet d'Police vun Dikrech zesumme mat der Spezialunitéit déi 2 Onéierlech op frëscher Dot erwëscht. Bei Privatleit hate si hire "Wash-Wash-Trick" virgefouert, bei deem si virginn hunn, mat Hëllef vun enger spezieller Flëssegkeet, Aluminium an engem wäisse Polver d'Geldschäiner ze verdräifachen. Aus 15.000 Euro wollte si der 45.000 maachen.Béid Männer kommen e Freideg virun den Untersuchungsriichter.An deem Kontext warnt d'Police virun deem Wash-Wash-Bedruch. Et handelt sech hei haaptsächlech ëm Täter aus afrikanesche Länner, déi hei am Land mat dubiéisen Argumenter Boergeld vun hire potentiellen Affer erschläichen. Ënnert dem Virwand d'Schäiner mat iergendwelleche Substanzen ze vervillfältegen, ginn d'Leit hannert d'Liicht gefouert.