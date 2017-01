Wéi sollen Déieren am Wanter gehale ginn? (12.01.2017) Wichteg ass ënnert anerem, dass den Déieren hir Bedierfnesser respektéiert ginn.

De Georges Friedrich, Bauer vun Uespelt, léisst seng Päerd schonn zanter Joren net méi exklusiv baussen op der Wiss stoen. Esou wéi dat am optimale Fall soll sinn, kënnen hei Déieren eran an eraus wéi se Loscht hunn. An eisem Reportage déi lescht Woch iwwer e Fall vu Päerd an Ieselen, déi och bei der äiseger Keelt baussen op der Weed net adequat gehale ginn, ass et antëscht zu enger Plainte vun enger Awunnerin komm.Des Biller hunn och eise Bauer vun Uespelt interpelléiert, deen dofir en dréngenden Opruff maache wollt: Grondprinzip ass, datt e Béischt soll permanent Waasser hunn, beschtefalls net äiskal.Och d'Veterinärsinspektioun reagéiert a mécht en Appell un d'Proprietäre vun den Déieren, fir sech un di gesetzlech Bestëmmungen ze halen.Elo, wou nees strenge Frascht usteet, mussen d'Déieren, déi permanent dobausse sinn wéinstens e minimalen Ënnerdaach hunn, deen hinnen den néidege Schutz bitt. Hecken oder Beem als natierleche Schutz ginn net duer, heescht et nach vun der Veterinärsinspektioun, déi a Fäll, wou de Besëtzer sech net un d'Reglementer vum Déiereschutz hält, fir d'éischt diplomatesch virgeet. Wann awer da keng Besserung kënnt, gëtt de Parquet ageschalt. Déi lescht Méint iwwer, ass d'Justiz mat ronn enger hallwer Dose sou Fäll befaasst ginn.Leit, deenen eng net aartgerecht Haltung vun Déieren, déi dobausse sinn, opfält, kënne sech um Telefon 2478- 2539 oder op info@asv.etat.lu direkt bei der Veterinärsinspektioun mellen.