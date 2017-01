"Dat wann ee bedenkt, dass d'Egalitéit tëscht all Bierger an d'Dignitéit vun all Mënsch zu de Grondwäerter gehéieren, op deenen d'Gesellschaft berout."

Dat ass d'Meenung vun der consultativer Kommissioun fir Mënscherechter. De Gilbert Pregno, President vun der CCDH, géif net un de Mythos vun der "glécklecher Houer" wéi am Film "Pretty Woman" gleewen. D'Situatioun vun deenen och dacks ëmmer méi jonke Leit soll net banaliséiert sinn. Et misst ee Mentalitéitswiessel kommen: Sou wéi Klauen soll all Mënsch wëssen, datt et net zoulässeg ass, fir op d'Servicer vun enger Prostituéierter zréckzegräifen.





De Gilbert Pregno



D'Anamarija Tunjic



D'Regierung wär mat hirem Gesetzprojet 7008 an dem Plan d'Action, dee lescht Joer lancéiert gouf, zwar op de richtege Wee gaang, ma dat géing eng Illusioun schafen, dass eppes geschitt, an der Realitéit hätten dës Mesuren awer kee richtegen Impakt. De Gesetzprojet gesäit nämlech just strofrechtlech Sanktioune vum Client vir, wa d'Prostituéiert eng besonnesch Verletzlechkeet opweist. D'Juristin vun der CCDH Anamarija Tunjic ënnerscheet de Fall vun enger prekärer Situatioun, enger Schwangerschaft oder ee physeschen oder mentalen Handicap.