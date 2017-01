Am Conseil huet d'Regierung de Bau-Programm fir d'subventionéiert Logementer aktualiséiert.

© RTL Radio Lëtzebuerg / Nadine Gautier (Archiv)

Iwwer 60 Projete kommen derbäi. Et geet ëm 241 Logementer. 61 ginn an de Verkaf, déi aner 180 an d'Locatioun, Käschtepunkt, ronn 42 Milliounen Euro. Zënter Oktober 2014 goufen 288 Projete guttgeheescht. Iwwer 1.500 Logementer entstinn hei fir de Verkaf a ronn 2.240 fir d'Locatioun.