D'Cour supérieure de la Justice huet een Tutellesriichter vum Stader Geriicht an d'Pensioun geschéckt. Hien hätt domadder en disziplinaresche Feeler gemaach, deen esou uerg ass, dass de Riichter net méi an der Funktioun vum Magistrat tragbar ass.

Am Hierscht 2015 war de Mann suspendéiert ginn, nodeems iwwer eng hallef Dose Poliziste säi Büro an der Cité judiciaire duerchsicht haten. Him gëtt reprochéiert, besser Relatiounen zu e puer Affekote gehat ze hunn, déi sech mat Tutellë beschäftegen.

De Riichter hätt deenen där Affaire massiv zougeschoustert. Zwee Affekote solle besonnesch hei vu profitéiert hunn. Ee vun hinne soll ëm déi 200 esou Tutelle-Affairen zougespillt kritt hunn.



Dat hei ass elo just den disziplinaresche Volet. Op de Riichter de Prozess gemaach kritt, bleift ofzewaarden. Do ass d'Instruktioun nach am Gaangen. Et geet ëm zwee Voleten: D'Relatioun tëscht dem Tutellesriichter an enger schutzbedürfteger Persoun. Parallel d'Relatioun tëscht dem Riichter an Affekoten.

Communiqué de presse – Arrêt de la Cour Supérieure de Justice dans le cadre de l’affaire disciplinaire du juge des tutelles du Tribunal de Luxembourg (13.01.2017)

Communiqué par : Cour Supérieure de Justice

Par arrêt du 13 janvier 2017, la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg a prononcé la mise à la retraite du juge des tutelles près le tribunal de la jeunesse et des tutelles du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. La Cour a considéré que ledit juge a, par son comportement inconvenant à l’égard d’une personne qui nécessitait une protection judiciaire, manqué aux devoirs particuliers liés à sa charge et commis une faute disciplinaire d’une gravité telle qu’elle rend son maintien dans les fonctions de magistrat impossible.