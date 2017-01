En date du 13 janvier 2017, le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider, et le secrétaire d’État au Développement durable et aux Infrastructures, Camille Gira, ont assisté au lançage d’un nouveau viaduc d’une longueur de 185 mètres assurant la connexion entre le site d’activités logistiques (ancien site de la WSA) et le site multimodal (terminal intermodal, plateforme d’autoroute ferroviaire et futur centre routier sécurisé) sur le site de l’Eurohub Sud situé sur le territoire des communes de Dudelange et de Bettembourg. L’Eurohub Sud devient ainsi un site unique parfaitement relié au réseau autoroutier.



Au sein de l’Eurohub Sud, le site d’activités logistiques (ancien site WSA) s’étend sur une surface de 52 hectares, avec une surface constructible de 230.000 m2. À terme, ce dernier devrait compter environ 1.000 emplois. Les 3 entreprises déjà installées sur le site d’activités logistiques de l’Eurohub Sud, à savoir Transalliance, SOLEIL/Ampacet et CFL multimodal, occupent une surface totale de 73.000 m2 et emploieront plus de 400 personnes.



Le pont dont le lançage a été entamé lors de la cérémonie d’inauguration le vendredi 13 janvier 2017 est l’une des infrastructures mises en place pour assurer un trafic routier fluide autour du site de l’Eurohub Sud. L’installation du pont sera achevée avant la fin de l’année. Grâce à cette nouvelle infrastructure et à l’échangeur Burange/Dudelange, les semi-remorques pourront accéder directement depuis le réseau autoroutier à l’Eurohub Sud par deux accès distincts depuis l’A1 et l’A31 sans devoir traverser les localités avoisinantes. Il n’y aura donc pas d’impact du développement du site d’activités logistiques (ancien site WSA) de l’Eurohub Sud sur le trafic au sein des communes de Dudelange et de Bettembourg et la qualité de vie des habitants sera pleinement assurée.



Lors de son allocution, le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider, a souligné: «Depuis 2013, plus de 146.000 m2 de surfaces logistiques ont été construites ou sont en cours d’achèvement au Luxembourg. Il s’agit par exemple de la construction du nouvel entrepôt de Kuehne + Nagel et du centre de distribution européen de FANUC sur le site de l’Eurohub Centre à Contern. Ainsi, l’ensemble des projets en surfaces logistiques totalisent depuis 2013 un montant d'investissement d'environ 157 millions d'euros.»



La connexion entre le site d’activités logistiques (ancien site de la WSA) et le site multimodal va permettre de miser encore davantage sur le transport par rail et de promouvoir cette solution logistique et intermodale auprès des entreprises en vue de renforcer le recours à des moyens de transports plus écologiques. Le secrétaire d’État au développement durable et aux Infrastructures, Camille Gira, précise que «le nouveau pont est un élément essentiel en vue d’une politique de transports durable dans la région de Dudelange/Bettembourg».



Le ministère de l’Économie a retenu il y a plus de dix ans le secteur logistique comme l’un des secteurs prioritaires du développement économique dont il s’efforce de soutenir la croissance afin de positionner le Luxembourg en tant que hub logistique intercontinental et multimodal dans le domaine de la logistique à haute valeur ajoutée. Les acteurs du secteur développent aujourd’hui leur offre de services logistiques en recourant aux trois plateformes logistiques que sont le port fluvial de Mertert, l’Eurohub Centre avec le centre de fret aérien de l’aéroport ainsi que l’Eurohub Sud avec le site d’activités logistiques et le site multimodal.



La webcam permettant de suivre le lançage du pont peut être consultée sur le site internet de l’Administration des ponts et chaussées sous le lien suivant: http://www.pch.public.lu/fr/galerie-multimedias/webcams/webcam-gare-triage-dudelange/index.html.