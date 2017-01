D'Sondage-Resultater aus der leschter Woch, déi hunn natierlech bei de verschiddene Parteie Reaktiounen ausgeléist.

De Nico Graf huet nogefrot. Ze éischt mol bei der DP a bei der liberaler Parteipresidentin Corinne Cahen, déi guer net onzefridden ass.





Extrait Corinne Cahen



Ech mengen, mir schaffe ganz kloer fir d'Land, fir d'Leit. Mir maache Reformen, mir hu vun Ufank u gesot, wéi eng Reforme mir wëlle maachen, wéi eng Reforme mir musse maachen. Mir maache Reformen, déi scho laang hätte misse gemaach sinn, éier mir komm sinn a mir fueren och esou weider. A mir gesinn och, wa mir elo kucken an d'Sondage mat Sondage vergläiche, datt do e ganz positiven Trend ass. Mir si ganz vill um Terrain a ganz vill bei de Leit ënnerwee. A mir héieren d'Leit, déi eis encouragéieren, a soen "endlech geschitt eppes, endlech gëtt et e méi flexibele Congé Parental an endlech gëtt emol eng Sproochendiskussioun gefouert hei am Land. Endlech ass eng méi gerecht Steierverdeelung komm." Dat kréie mir all Dag gesot, am Liewen an Alldag vun de Leit. Dofir wësse mir: Eis Reforme si richteg, et ass dat Richtegt wat mir maachen a mir schaffen och dorunner weider.Op d'Nofro, ob ee sech da keng Suerge géif maachen, seet d'Parteipresidentin: Mir maachen ons andeem Sënn iwwerhaapt keng Suergen. Wa mir elo dee Sondage kucken, deen dës Woch erauskomm ass, da si mir jo dann op soit disant zéng Sëtzt. Ech erënneren drun, datt d'DP virun 2013 néng Sëtzt an der Chamber hat. Dat heescht, datt ass och an deene Paragen, wou d'DP och gewinnt ass, ze sinn.

Mat hire gudde Sondage-Resultater gi se sech bei der gréisster Oppositiounspartei CSV drun, de Ball méiglechst flaach ze halen, sou de Laurent Zeimet.





Extrait Laurent Zeimet



Et ass ëmmer schéin, wann ee bei de Sondage gutt ofschneit, dat motivéiert een natierlech. Besonnesch an engem Wahljoer. Mä mir wëssen och, datt net d'Sondagen decidéieren, mä dat um Wahlowend zielt. An esou bleiwe mir um Teppech, huelen et als eng Motivatioun un. A wëssen awer, datt mer an den nächste Méint ze schaffen hunn.



Déi Resultater schwätze jo fir sech an do stellt sech d'Fro, ob déi eng esou schlecht sinn, wéi et ausgesäit, oder d'CSV esou gutt ass, wéi et ausgesäit.



Et ass jo esou, datt ëmmer eng Regierung, déi ofgewielt gëtt an natierlech profitéiert och dovunner ëmmer eng Oppositioun. Op der anerer Säit gleewen ech net, datt d'Leit der CSV esou vill Vertraue géifen entgéint bréngen, wa se och net géife mengen, datt si eng gutt Aarbecht géife leeschten. Do ginn ech dovunner aus, datt et e Mélange vun deenen zwou Komponenten do ass. Voila, da muss ee kucken, wéi sech dat an deenen nächste Wochen a Méint wäert entwécklen.



Net ganz glécklech ass de Claude Hagen vun der LSAP.

Extrait Claude Hagen



Erféiert sinn ech net. D'Sondage sinn net ganz erfreelech. Nom Referendum hate mer en Abroch och bei de Sondagen. Ech gesinn, datt mer elo 2 Sëtzer manner verluer hunn, als Koalitioun, wéi de Sondage virdrun. Mä bon, gutt si se net, ma si hu sech awer stabiliséiert, och wat d'LSAP ubelaangt. Sou datt mer no Vir kucken, wéi dann eben déi Sondagen an wéi d'Verhale vun de Wieler par Rapport vun de Sondagen ass.Der LSAP schéngt de Süden ewech ze briechen, mécht datt dem Parteipresident Kappzerbrieches?Par Rapport vun de leschte Sondagen huet ee sech vill Kappzerbrieches gemaach. Elo mécht et eis manner Kappzerbrieches, well et nach ëmmer net gutt, mä ech gesinn, datt et manner schlëmm ass, wéi déi leschte Kéier. Bon, dat eent sinn d'Pourcentagen, déi ausgedréckt ginn, dat anert si Sëtzer. Wann der elo mat de Reschtsëtzer fuert, da kritt der eng aner Opdeelung. A bei de Reschtsëtzer, par Rapport vun de Pourcentagen, sinn dat minim Differenzen, wou d'Reschtsëtzer dono higinn. Dat gesot, ass awer d'Situatioun am Moment net ideal fir d'LSAP an dës Koalitoun.

Sondage sinn nëmme Sondage, seet de Gréngen Christian Kmiotek.

Extrait Christian Kmiotek



Oh, mir huelen d'Sondage ganz geloossen, ob se gutt oder schlecht sinn. Ganz oft an deene leschte Méint huet et sech jo weltwäit gewisen, datt d'Sondagen net ëmmer d'Wahlresultat sinn. An an deem Sënn huele mir dat mat Interessi op, an net méi.Wat gëtt deene Gréngen dann Hoffnung, datt et fir d'Koalitioun besser kéint kommen.Déi Sondage si jo gemaach ginn vun enger Periode vu Juni bis Dezember 2016. Et gëtt weider geschafft an et kommen nach eng ganz Partie Mesuren a sämtleche Beräicher vun der Koalitioun ab 2017. An ech denken, datt d'Polver nach net verschoss ass an dofir ass nach e Stéck bis d'Wahlen.

Fir Déi Lénk gesäit den David Wagner, op niddregem Niveau, awer en Trend no uewen.

Extrait David Wagner



Majo, et ass eng Tendenz, zanter Jore schonn, datt mer ëmmer regelméisseg a Sondagen, wat och Sondage wäert sinn, datt muss een ëmmer mat Pincette kucken, mä et schéngt esou ze sinn, datt et eng Tendenz gëtt no Uewen, lues a lues, lues awer sécher. Dat mer en zweete Sëtz am Süde kréien ass realistesch. Dat mer deen am Zentrum bäibehalen ass an eisen Aen och méi wéi realistesch. Ech mengen, wat een awer och muss kucken, dat sinn dono gewësse Realitéiten. Also mir hunn och d'Méiglechkeet, fir e bëssen ze kucken, un der Unzuel zum Beispill vun de Sympathisanten oder vun de Memberen, déi mer kréien, ob déi stagnéiert oder erop geet. Et geet jo ëmmer liicht erop an dat ass jo eppes Handfestes, méi wéi e Sondage. An deem Sënn kann ee schonn dovunner ausgoen, datt déi positiv Tendenz enger Realitéit emol entsprécht.

A bei der ADR bekloe se sech alt erëm eng Kéier iwwer deen, hirer Meenung no, ongerechte Wahl-System am Land.