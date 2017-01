Zesumme wäert een e Chiffre d'affaire vu ronn 30 Milliounen hunn. Et wier eng Fusioun, déi duerch d'Demande vum Marché entstanen ass, dee neierdéngs all Technike vum Bau ënnert enger Hand wëll hunn. An dëst hätt een erkannt, sou de Gilles Reinert vun Electro Security.





Si kéinten dem Client eng Gesamtoffer vun Techniken am Gebai presentéieren, souwuel Heizung, Sanitär, Klima, Sécherheet, Elektresch, IP-Reseau an Telefon, esou de Gilles Reinert.Sou direkt ännert sech näischt an der Aarbecht, mee et dem Nico Biever vu Sanichaufer no, hätt een Opportunitéiten an der Zukunft, fir de Clienten e bessere Service ze bidden. Déi 2 Sitte vun den Entreprise bleiwe fir de Moment nach bestoen, fir Sanichaufer ass dat zu Diddeleng, Electro Security huet hire Sëtz nach zu Mënsbech. Ma och do soll sech an Zukunft eppes doen.

No all gudden Mariage, wéilt een zesumme wunnen, esou de Gilles Reinert. Dat stéing och dann effektiv an de Perspektive fir déi nächst 2-3 Joer.