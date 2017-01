Et gëtt eng Plattform geschaf, déi d'Landwirtschaft an d'Restauration collective méi no soll zesummebréngen.

Dat ass déi wichtegst Conclusioun, déi um Freideg um Krautmaart gezu gouf - no der ëffentlecher Debatt iwwert d'Petitioun 668.



An där Petitioun war gefuerdert ginn, datt méi Liewensmëttel aus dem Grand-Duché an den ëffentleche Kantinnen, de Spideeler an den Alters- a Pfleegeheemer verschafft ginn.



D'Petitionäre ware ganz zefridden iwwert déi vill Ënnerstëtzung, déi se am Parlament kruten a frou Gesiichter goufen et natierlech och wéi de Marco Schank, als President vun der Petitiounskommissioun, annoncéiert huet, datt déi Plattform d'echange geschaf gëtt, déi d'Petitionäre gefuerdert hunn.

De Landwirtschaftsminister Fernand Etgen huet am Laf vun der Debatt ënnerstrach, wéi wichteg an dësem Kontext dat neit Gesetz iwwert d'Marchés public ass, et gëtt nämlech d'Méiglechkeet, net just déi bëllegst Offer auszewielen. Et kéint ee verstäerkt Nohaltegkeet an Qualitéitssigel bei der Attributioun vun esou Marchéën a Betruecht zéien.Den Educatiounsminister Claude Meisch huet betount, datt d'Regierung op villen Niveauen schafft, fir méi Liewensmëttel vun heiheem an den ëffentlechen Kantinnen ze verkafen. Hien huet awer och drun erënnert, wat schonn alles gemaach gouf an datt et och den Ament kee Stëllstand gëtt. D'Secondairën kréien elo schonn 32% vu Lëtzebuerger Produiten.An den Alters- a Pfleegeheemer vu Servior huet de Staat och Afloss, op dat wat op den Dësch kënnt an do si Lëtzebuerger Produiten keng Raritéit. D'Familljeministesch Corinne Cahen sot, datt 80% vum Rëndfleesch a 60% vum Schwëngefleesch Lëtzebuerger Originnen huet. Mëllechproduite kommen exklusiv vun enger Lëtzebuerger Molkerei.Zwou aner Conclusiounen, déi nieft dem Schafe vun der Plattform d'échange gezu goufen, sinn e gutt Equipement an de Kantinnen, datt och Lëtzebuerger Produiten kënne verschafft ginn, zum Beispill Maschinnen fir Gromperen ze schielen an eng Formatioun fir d'Personal aus de Kantinnen, wou majoritär Net-Lëtzebuerger schaffen.