Déi zwee Familljebetriber Sanichaufer an Electro Security hunn decidéiert, hir Aktivitéiten zesummenzeleeën. Et wier eng Fusioun, déi duerch d'Demande vum Marché entstanen ass, dee neierdéngs all Technike vum Bau ënnert enger Hand wëll hunn.Béid Betriber beschäftegen zesummen eng 260 Mann. Sanichaufer vun Diddeleng ass ënnert anerem op d’Installatioune vun Heizungen an Sanitärequipementer spezialiséiert. Ee vun den Spezialgebidder vun Electro Security vu Mënsbech si Sécherheetsinstallatiounen.Béid Betriber hunn eng laang Traditioun a wäre komplementär. Déi nei Gesellschaft soll Genista heeschen. Vun Ofbau vun Aarbechtsplazen duerch d'Fusioun géing keng rieds goen.