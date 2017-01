E Joer, dat Klima neutral ass, Contraire zur Steierreform ass, verschount vu post- reliéisen Äiferen, weidere Reformpläng déi näischt bréngen, a vum denunzianten Terror deen op Facebook leeft" dat huet de Parteipresident vun der der ADR, Jean Schoos, e Freideg den Owend de Gäscht vun hirer Neijoerschreceptioun gewënscht.

© C. Kollwelter

Ugefaange beim Nationalitéitegesetz wat jo dëst Joer gestëmmt gëtt - e Gesetz mat deem d'ADR an hire Parteipresident Jean Schoos net averstane sinn. Och wären d'Amendementer, déi d'ADR abruecht hätt, quasi ignoréiert an net debattéiert ginn. Dat wär en Hohn fir eis Demokratie, sou de Jean Schoos.Och d'Méiglechkeete vun der Oferkennung vun der Nationalitéit, déi een dann iwwert dat Gesetz kritt, sinn der Partei net genuch. D'Gesetz géing nämlech net virgesinn, engem naturaliséierte Staatsfeind respektiv Terrorist, deen sech d'Nationalitéit erschlach hat, nees ofzehuelen. Am Ausland géif dat grad diskutéiert an agefouert ginn. Lëtzebuerg géing nees just de Contraire maachen an och d'CSV géing do ganz brav matmaachen, sou de Jean Schoos.En anere Sujet da war d'Trennung vu Kierch a Staat - fir de Jean Schoos eng never ending Story: Sënn an Zweck vun dëser Reform wär just d'Zerstéierung gewiescht.An de Gemenge kéim et zu komesche Konstrukter, fir dat eent ze halen oder dat anert ze verléieren: De President Jean Schoos fillt sech an d'Zäite vun "Don Camillo a Peppone" zeréck versat, leider awer ouni Happy End.Et wéilt een an de Gemengewahlen dëst Joer untrieden, fir eng Beweegung ze bréngen, fir en nohaltegt Lëtzebuerg, an deem een sech nees erëm fënnt, sou nach de Parteipresident.