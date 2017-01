© RTL Télé Lëtzebuerg





Steierreform, Reform vum Congé Parental, d'Reform vun de Gemengefinanzen - an den 3 Joer wou d'DP zu Lëtzebuerg an der Regierung ass, wär sou vill geschitt wéi Dosende Jore virdrun net. An och vu rezente Sondagen hunn déi Liberal sech net weider decouragéiere gelooss.

Ganz am Géigendeel, d'Stëmmung op der Schéiss um Belair war positiv an zouversiichtlech. Jo d'DP wär net Landesmeeschter an de Sondagen, ma dat wär och net d'Prioritéit, et géing ee schliisslech Politik fir d'Bierger maachen. An dem Sënn wär et och wichteg 2017 nees op d'Inhalter zeréck ze kommen, erkläert de Generalsekretär Marc Ruppert. Senger Meenung wär et esou, datt wa verschidde Politiker aus der Oppositioun deen Niveau vun 2016 halen, da géifen si politeschen Terrain schafen op deem keng Regierung, weder dës nach eng zukünfteg ka Politik maachen. Gerüchter, Streidereien an Diskussiounen ouni Inhalt géifen den Alldag bestëmmen. De grousse Verléierer dobäi wär d'Lëtzebuerger Land, sou de Marc Ruppert.Och d'Parteipresidentin Corinne Cahen ass guer net onzefridde mat de Resultater vun de Sondagen. Et wär een eben nach derbäi ze schaffen, ma dat op wat et wierklech géing ukomme wär d'Ëmsetzung vu konkrete Projeten.Och de Premier Xavier Bettel huet betount, dass et dem Land haut besser geet wéi nach virun 3 Joer. 2016 wär a schwéiert Joer gewiescht, ma och dëst Joer missten seng Parteikollege virun allem eng Iddi no baussen droen: D'Iddi vun engem staarke Lëtzebuerg, d'Iddi vun engem Land, dat sech asetzt fir e staark Europa. D'Lëtzebuerger wären Ambassadeuren an der Lutte géint de Populismus, géint rietsextrem Iddien an et wär een Ambassadeur fir Hoffnung an Zesummenhalt an eiser Gesellschaft.Am Endeffekt géing ee fir déi Politik fir déi ee steet, eben net ëmmer Luef kréien, sou nach de Premier ma hie géing léiwer op aner Zuele jugéiert ginn, nämlech op déi an der Wirtschaft, vum Chômage a wéi et de Leit wierklech geet.