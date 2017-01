Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

No der Tëschelandung zu Saarbrécken sollt de Fliger wéi geplangt weider ob Hamburg fléien. De Pilot huet de Start dunn awer ofgebrach an d'Passagéier hu missen zréck an den Terminal bruecht ginn.Schold um Ofbrieche vum Start wär eng technesch Panne, déi dunn och net direkt behuewe konnt ginn. En Ersatzfliger huet d'Passagéier du weider geflunn, déi du mat bal 5 Stonne Retard zu Hamburg ukoumen.Den Vol vun Hamburg op Lëtzebuerg gouf iwwerdeems annuléiert.