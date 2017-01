US-Ambassadeur David McKean / Reportage Eric Hamus



Fir de geléierte Jurist an Diplomat David McKean ass et deen Ament och net einfach, seng Gefiller beim Depart ze beschreiwen. Et wär nämlech net einfach ze goen. Et hätt ee op der enger Säit vill Frënn hei an et hätt een d'Zäit zu Lëtzebuerg genoss. Op der anerer Säit geet een awer mat engem gudde Gefill, well ee vill erreecht hätt.Virun allem hätt him d'Aarbecht mat de Jonken an de Schoulen an am Jugendparlament gefall. Datt et awer do ophale soll, wou et ugefaangen hat, dat hätt den Ambassadeur net geduecht.Natierlech hätt een deemools d'Land net esou kenne geléiert, wéi an de leschten 10 Méint. An do wier virun allem eng politesch Qualitéit opgefall: Lëtzebuerg wär e klengt d'Land an dat géing vill Virdeeler mat sech bréngen, wat déi politesch Entscheedungen ubelaangt.Leider wier d'Amtszäit méi kuerz ausgefall wéi erwaart. De Bléck gëtt awer no vir geriicht och wann den David McKean nach net genee weess, wéi et wäert weider goen. Vill Méiglechkeete stinn dem US-Amerikaner op.Och wann elo e Freideg net säi Wonschkandidat an d'Wäisst Haus plënnert, esou misst een awer houfreg op den demokratesche System sinn.Wat een awer net dierft vergiessen, sou den Ambassadeur McKean: Virun 8 Joer wieren d'Vereenegt Staaten a grousse Schwieregkeete gewiescht. De President Obama géing sengem Successeur duerch säin Engagement eng besser USA hannerloossen.