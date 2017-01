Nom Accident sollt e Constat ausgefëllt ginn, mä ee Chauffer huet dat refuséiert. Hien huet d'Police geruff, well en der Meenung war, déi aner Automobilistin hätt ze vill gedronk.

Et huet sech erausgestallt, datt den Alkoholtest bei der Fra negativ war, mä beim Mann, deen d'Police geruff hat, do war e positiv!

De Mann ass elo säi Führerschäi lass. Soss ass et beim Materialschued bliwwen.



Da gouf et e Samschdeg de Moien nach en Accident tëscht Rippweiler an Useldeng. E Chauffeur ass mat sengem Auto an e Bam gerannt a gouf liicht blesséiert.

Zu Boukels op der Millen gouf et gëschter Owend eng Alkoholkontroll op Uerder vum Parquet – eng Stonn laang. An et gouf - anescht wéi soss - keen erwëscht, deen ze vill gedronk hat. 10 Automobilisten hu misse blosen. 10 mol ass den Test negativ ausgefall.

E puer Führerschäiner huet d'Police dann awer an der Nuecht op e Samschdeg zu Lëntgen, zu Käl, zu Gréiwemaacher an op der Escher Autobunn, kuerz viru Steebrécken agezunn, all Kéiers wéinst ze vill Alkohol hannert dem Steier.

Zu Esch ass déi lescht Nuecht e Chauffer gestoppt ginn, deen ze vill Leit a sengem Auto hat. 6 waren et der am Ganzen, fir 5 ass de Won ugemellt. De Mann hat och nach kee gültege Führerschäin.

Zu Käl gouf déi an der Nuecht op e Samschdeg e Chauffer kontrolléiert, deen e Fuerverbuet hat an d'technesch Kontroll vum Auto war och ofgelaf.

An der Stad hunn e Freideg den Owend 3 Leit misse vun der Police matgeholl ginn, well se negativ opgefall sinn.