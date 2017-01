D'CSV Memberen hu sech um Samschdeg getraff, fir iwwert d'Thema "Lëtzebuerg op der Sich no Identitéit" ze diskutéieren.

D'Thema "Identitéit" géif am Moment vun allen méigleche populistesche Gruppen a Parteien opgegraff ginn, well et en Thema ass, wat de Leit uewe Leit. Deene Kreesser dierf een dëse Sujet awer net eleng iwwerloossen. Och eng Partei wéi d'CSV muss iwwer esou en Thema diskutéieren, ouni op déi populistesch Schinn ze geroden, sou den Deputéierte Serge Wilmes.