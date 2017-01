Zu Stroossen haten dräi Gangster enger Persoun den Handy an d'Autosschlëssele geklaut. Ma d'Affer ass dunn awer den Täter nogelaf a konnt säin Handy e wéineg méi wäit recuperéieren. Du gouf d'Police geruff an déi hunn sech och direkt op d'Sich no den Onéierleche gemaach. Virun enger Autosgarage op der Areler Strooss konnten d'Beamten dann och 2 vun deenen dräi Täter festhalen.Eng aner Patrull huet dunn och deen drëtten Täter fonnt, deen nach probéiert hat, sech an engem Geschäft ze verstoppen - ma dat ouni Erfolleg. D'Affer konnt um Enn déi dräi Persounen identifizéieren.

Dann huet d'Police e Samschdeg den Owend och op de Garen an an den Zich mat Hënn no Droge gesicht.

Op de Garen zu Esch an zu Ettelbréck an am Zuch vun Esch an d'Stad a vun der Stad bis op Ëlwen hunn d'Hënn ugeschloen.

Bei 7 Persoune gouf Marihuana, Shit a Kokain séchergestallt. Déi Leit goufe protokolléiert, eng Persoun war esou onkooperativ, datt se huet missen d'Nuecht am Passagearrest verbréngen.

Da ware bei enger weiderer Persoun zu Esch e puer Kugele Kokain fonnt ginn. De Mann hat och Boergeld an zwee Handye bei sech.

De Parquet huet en Test am Scanner ordonnéiert, dee war och positiv an doropshin gouf de Mann festgeholl.