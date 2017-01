Um Méindeg kënnt et an der Chamber zu engem gemeinsamen Debat iwwert d'Rekordpetitioun 698 an iwwert d'Géigepetitioun 725 kommen.

Direkt zwou Petitiounen ginn um Méindeg de Mëtteg vu 14 Auer u während enger ëffentlecher Sëtzung um Krautmaart debattéiert.



Déi eng Petitioun fuerdert d'Aféiere vum Lëtzebuergeschen als éischt Amtssprooch. Si hat bannent ganz kuerzer Zäit de Seuil vun den néidegen 4.500 Ënnerschrëften erreecht, fir dass et zu enger ëffentlecher Auditioun kënnt. Um Enn koumen net manner wéi 14.700 Signaturen zesummen.



Déi aner Petitioun iwwert déi ëffentlech debattéiert gëtt, fuerdert just de Géigendeel. De Petitionnaire seet "Neen zu eiser Mammesprooch als éischt offiziell Sprooch". Dës Petitioun gouf knapp 5.200 mol ënnerschriwwen.



Déi zwee Petitionnairen hunn allebéid ongeféier eng Stonn Zäit fir hir Cause virun den Deputéierte vun der Petitiouns- an der Institutiounekommissioun vum Parlament ze presentéieren an duerno mat hinnen souwéi dem Premierminister Xavier Bettel ze diskutéieren.



RTL.lu iwwerdréit d'Debatten aus der Chamber vu 14 un.



„Eis mécht et Spaass, Sproochen ze schwätzen!“

Am Virfeld vun der Diskussioun um Méindeg an der Chamber, mécht d'Asti sech staark fir d'Lëtzebuergescht, awer net nëmmen. Mir bräichten och déi aner Sproochen, fir kënne wirtschaftlech, politesch a sozial mateneen ëmzegoen, schreift d'Asti an engem Communiqué mat der Iwwerschrëft "Eis mécht et Spaass Sproochen ze schwätzen". D'Lëtzebuergescht géif an der Haaptsaach just bei eis am Land geschwat ginn. Sech sproochlech vum Recht vun der Welt ofzekapselen, wier eisen Doud, heescht et vun der Asti.

De Wëllen, eis Sprooch ze léieren wier jiddwerfalls do, präziséiert d'Organisatioun, déi sech fir d'Immigratioun staark mécht. Dat géif een och ëmmer nees an der Praxis mierken. Sou hunn zejoert net manner wéi 117 Persounen eng Formatioun suivéiert, déi d'Asti zesumme mat der Uni Lëtzebuerg ausgeschafft an uechter d'Land ugebuede gëtt. Donieft hunn d'lescht Joer ronn 450 Persounen déi eenzel Projete vun der Asti suivéiert, fir d'Lëtzebuerger Sprooch ze léieren. 60 Fräiwëlleger wiere regelméisseg am Kader vun der Campagne "Ech schwätzen och Lëtzebuergesch" aktiv. D'Asti gesäit kee Grond zur Panik, wann ee bedenkt, dass eleng am Schouljoer 2014/2015 iwwer 6.300 Persounen a Lëtzebuergeschcoursen ageschriwwe waren.



Wéi ee Stellewäert fir wéi eng Sprooch? Table ronde op Chamber TV e Méindeg den Owend um 20 Auer.