Am 17. Deel vun eiser Serie geet et ëm den Transfert an d'Ausland an wéi eng Konditiounen ee muss erfëllen, fir vun engem Remboursement ze profitéieren.

© AFP

Duerf ech ee mathuelen, wann ech am Ausland behandelt ginn? Ginn d'Transportkäschte mat iwwerholl? Dëst sinn sou muench Froen op déi den Tim Morizet eng Äntwert sicht.



CNS-Serie (17. Deel) - Behandlung am Ausland





Et ginn 3 Fäll wou den Assuré d'Recht op en Remboursement huet. Dat éischt ass wann een eng Urgence huet während sengem Openthalt am Ausland. Oder wann een e programméiert Traitement am Ausland, wat vun der CNS genehmegt ass, huet. Ma och wann dat programméierten Traitement net onbedéngt am viraus en Accord vun der Gesondheetskeess krut, kann een eppes rembourséiert kréien.



Ma wéi froen ech hei eng Genehmegung un, fir am Ausland traitéiert ze ginn? De Gaston Fischer, Assistant Projet bei der CNS:

"Eng Auslandsbehandlung, gëtt einfach mat engem standardiséierte Formulaire vun engem Lëtzebuerger Dokter am viraus ugefrot. An deen Dokter, dee muss vun der Spezialitéit sinn, bei där et sech zur behandelter Pathologie handelt. A wann dann alles an der Rei ass, da stellt d'CNS eng Prise en Charge aus. Dat ass dann am Prinzip deen internationale Formulaire S2 oder bei deene Länner, wou mer eng bilateral Konventioun hunn, ass dat en analoge Formulaire."



Dee gëtt dann d'Recht op e Remboursement no den Konditioune vum Behandlungsland. Oder et gëtt en "Titre de prise en charge" ausgestallt, deen d'Recht op Lëtzebuerger Tariffer gëtt. Dëst ass dann de Fall, wann een an engem net konventionéierte Land behandelt gëtt oder wann eng Infrastruktur an deem jeeweilege Land net vun der Krankeversécherung unerkannt ass.



Sech am Ausland behandelen ze loossen ass awer net ëmmer einfach, grad wann een eleng ass. Dierf een eng Begleedung mathuele fir déi emotional Ënnerstëtzung?



"Jo do kann eng Begleetpersoun matgoen, déi dann och e Remboursement forfaitaire vu senge Rees- an Openthaltskäschte rembourséiert kritt. Mä da muss den iwwerweisenden Dokter zertifiéieren, dass deen Accompagnement néideg ass. An dat Ganzt muss dann och nach vum Controle Medical genehmegt ginn."



Bei Kanner a mannerjärege Patienten, ass esou eng Genehmegung net néideg.



D'Transportkäschte vum Patient ginn och iwwerholl, wann eng prealabel Genehmegung vun der Gesondheetskeess virläit. Déi muss awer vum iwwerweisenden Dokter ugefrot ginn. Präziséiert gëtt hei wei een Transportmëttel medezinesch néideg ass. Dat kann en Helikopter sinn oder eng Ambulanz.



Wann d'Demande fir esou een Transportmëttel awer sollt refuséiert ginn, da kann de Patient awer seng normal Reeskäschte rembourséiert kréien.

Souvill fir dës Woch, en nächste Méindeg geet et am Detail weider mat de Konditioune fir sech am Ausland behandelen ze loossen an de Regulatioune fir déi verschidde Länner.