D'Konventioun vum 26. Januar 2015 tëscht dem Inneminister an dem Äerzbëschof ass ongülteg, ë.a. well de Jean-Claude Hollerich kee Pouvoir hat, fir iwwert d'Gidder vu Kierchefabricken ze verfügen: Dat ass eng vun de Konklusiounen aus der Assignatioun, mat där de SYFEL an 109 Kierchefabricken de Staat, d'Regierung, de Kultur- an den Inneminister, den Äerzbëschof an de Bistum den 28. Dezember ugesicht hunn.

D'Konventioun géif donieft en onerlaabt Enteegnen, en arbiträert Amëschen an de Reliounsberäich an eng onberechtegt Diskriminatioun vun der kathoulescher Kierch duerstellen an Artikele vun der Verfassung an den Neutralitéit- an Onparteieschkeetsprinzip vum Staat violéieren.

Assignatioun SYFEL a Kierchefabriken: Reportage Eric Ewald 1



Doriwwer eraus hätt déi aktuell Regierung an dëser Affär de Staat net kënne vertrieden, heescht et am Dokument vu 27 Säiten, dat RTL virläit.

Dat 1. vun am Ganzen 12 Kapitelen, an déi d'Assignatioun ënnerdeelt ass an an där de Kontext vun der Affär erkläert gëtt, liest sech zimlech politesch. Ënnert anerem heescht et doran:



"Dans nos démocraties modernes, le peuple ne gouverne pas" an "Les électeurs ne sont pas maîtres du jeu politique en définitive". D'Wieler wéissten zum Beispill net, ob hir Gewielten an d'Regierung kéimen, well een, fir regéieren ze kënnen, eng Koalitioun misst op d'Bee stellen, déi eng Majoritéit an der Chamber hätt. D'Trennung vu Kierch a Staat, déi vun Zäit zu Zäit vun der "aile gauche de la gauche" géif relancéiert ginn, wär "un pur produit partisan, créé pour les besoins d'une coalition à l'encontre des chrétiens sociaux, sans plus". Bei där Trennung géif et dann och net ëm déi generell Intressie vum Land goen.



Am Kapitel iwwert d'Konventioun selwer geet dovu rieds, dass déi eng Spoliatioun vum Verméige vun de Kierchefabricken duerstellen an de Wëlle vun der Regierung beweise géif, fir sech dee Patrimoine ënnert den Nol ze räissen; d'Kierchefabricke kriten hir Gidder domat quasi confisquéiert.



Dobäi wär d'Konventioun net vun der Chamber guttgeheescht ginn an den Inneminister guer net kompetent gewiescht, mä de Kultusminister. Donieft hätten den Äerzbëschof an de Staat kee Pouvoir gehat, fir am Numm vun de Kierchefabricke Verflichtungen anzegoen; déi hätten nämlech eng eege Personnalité juridique an dofir selwer misse verhandelen.



E weidert Kapitel befaasst sech domat, dass d'Konventioun contraire ass zum Konkordat aus dem Joer 1801 tëscht Frankräich, wouzou deemools den aktuellen Territoire vu Lëtzebuerg gehéiert huet, an dem Hellege Stull.





Assignatioun SYFEL a Kierchefabriken: Reportage Eric Ewald 2



Méi wichteg ass allerdéngs d', an deem et ëm d'illegaalt Enteegnen an ëm e grousse Schued fir d'Kierchefabricke geet. D'Konventioun géif nämlech a Wierklechkeet engem Confisquéiere vun deenen hire Gidder bedeiten. De Prozess vum Enteegne wär duerch d'Ënnerschreiwe vun der Konventioun ausgeléist ginn, déi d'Kierchefabricken zwar net paraphéiert hätten, déi awer grave finanziell Konsequenzen hätt, déi net méi guttzemaache wären. Den 1. Abrëll géif d'Legislatioun iwwert d'Kierchefabricken ausser Kraaft gesat ginn, soudass déi dann all hir Personnalité juridique verléiere géifen an an d'"mort civile" géife geschéckt ginn. Den Affekot schwätzt an deem Kontext vun enger "expropriation de la pire espèce".Dës Weidere geet an der Assignatioun rieds vun enger Violatioun vum Gläichheetsprinzip (well d'Katholiken als Eenzeg viséiert wären, an net déi aner Gleeweg oder Net-Gleeweg), vun enger Violatioun vun der Gemengenautonomie (well d'Desacralisatioun vun enger Kierch e staatlecht Intervenéieren net nëmmen an d'Reliounsfräiheet, mä eben och an d'Gemengenautonomie bedeit) a vun enger Violatioun vun der Neutralitéit a vum Amësche vum Staat an d'Reliounsfräiheet (well de Staat kenger Relioun d'Personnalité juridique ewechhuele kéint).