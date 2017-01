No laangem Hin a Hier gouf de Kollektivvertrag fir d'Salariéen an de Südgemengen ënnerschriwwen. E betrëfft eng 2.000 Leit.

18 Süd-Gemengen hunn e Méindeg zesumme mat de Gewerkschaften LCGB an OGBL en Accord ënnerschriwwen en Vue vun der Erneierung vum Kollektivvertrag fir d'Gemengepersonal.



Ënnert anerem kréien d'Mataarbechter réckwierkend op den 1. Januar 2015 de Punktwäert ëm 2,2% gehéicht. Et gëtt eng Prime unique vun 0,9%. D'Zäit fir Visitte beim Dokter gouf op 20 Stonnen d'Joer eropgesat an et gëtt e Sozial-Congé vun 8 Stonnen de Mount agefouert.



En Aarbechtsgrupp soll d'Detailer, och vun neie Carrièren, bis Enn Juni ausschaffen.



Signatairë sinn ënnert anerem d'Gemengen Diddeleng, Déifferdeng an Esch. Et ass eng Traditioun, datt d'Verhandlunge vun der Gemeng Esch geleet ginn.