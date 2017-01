Am Héichschoulministère gouf um Méindeg d'Aline Müller als Generaldirektesch vum "Luxembourg Institute of Socio-Economic Research" offiziell virgestallt.

Zanter dem 1. September huet d'Lëtzebuergerin dëse Posten an ass deemno 100 Deeg am Amt.Ee wichtege Facteur wier eng enk Zesummenaarbecht mat der Universitéit. Am November 2015 ass een dofir och op Belval geplënnert.2016 war fir de Liser ee besonnescht Joer, ass den deemolegen Direkter Hilmar Schneider Ufank 2016 zréckgetrueden.De Liser ass e Fuerschungsinstitut mat sozio-ekonomeschem Schwéierpunkt. Dem Liser säi Labo wier d'Gesellschaft, esou déi nei Directrice. D'Mutatioun vun der Gesellschaft wéilt een analyséieren a verstoen.D'Aline Muller hätt vill investéiert an d'Fuerschung, ënnert anerem als Professesch op der HEC zu Léck, wou si Fuerschungsgruppen dirigéiert an Doktorande suivéiert huet. Zu Lëtzebuerg Fuerschung kënnen ze maachen, wier spannend, ënnert anerem och duerch dat speziellt Ëmfeld an d'Zesummesetzung vun der Societéit.De Projet "Share" analyséiert aktuell d'Konsumgewunnechte vun den iwwer 50-Järegen. Duerch esou Donnéeë kéint een z.b. d'Gesondheetspolitik beräicheren a méi un d'Realitéite vum Terrain upassen. De Liser wëll eng Valorisatioun si fir d'Gesellschaft.