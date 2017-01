Eng Waff getarnt als Handy, klengt no Science Fiction oder engem Gadget vum James Bond, ass an tëscht awer Realitéit, a vun enger Amerikanescher Firma op de Marché bruecht ginn.



Déi sougenannten "Iphone Gun" suergt am Ausland och scho fir vill Opreegung. D'Claudia Kollwelter huet nogefrot, wat een hei zu Lëtzebuerg iwwert dës Waff weess, a wéi een dem Phänomen entgéint wierkt.

Iphone Gun / Reportage Claudia Kollwelter



D'Lëtzebuerger Police kennt d'Phänomen, bis ewell wier awer nach keng esou eng Waff bei engem Asaz hei am Land opgefall, sou de Fränk Stolz, Porte-Parole vun der Police. D'Beamte wieren informéiert a sensibiliséiert ginn. Ma natierlech géingen esou Tarnungen d'Aarbecht méi schwéier maachen. Manner gëtt et de Problem bei Kontrollen op engem Fluchhafen, wou ee säin Handy an all déi Saachen duerch e spezielle Scanner muss lafe loossen. Bei anere Kontrollen ass dat awer méi schwéier, ma well d'Beamten drop sensibiliséiert sinn, musse si, wéi bei all Kontroll, mat der néideger Virsiicht virgoen.



D'Fro, wéi dës spezifesch Waff ausgesäit, ass am Fong irrelevant, well se der Definitioun vum Waffegesetz vun 1983 entsprécht, déi virgesäit, wat eng Feierwaff ass. An deem Gesetz sinn awer och d'Grënn opgezielt, wéini een eng Autorisatioun fir de Besetz vun enger Waff ka kréien. Et dierf een engersäits net virbestrooft sinn, mä genee sou wichteg ass et e gudde Grond ze hunn, fir d'Waff unzemellen, erkläert de Luc Reding vum Justizministere. Déi Waff ass schonn net gëeegent, fir déi Kategorie vu Waffeschäiner, déi hei am Land am meeschten Ausgestallt ginn, déi fir d'Juegd a fir de Sport. Beschtefalls kann ee sech beim Justizministère virstellen, datt e Sammler déi wéilt hunn, ma och dee brauch eng Waffenautorisatioun, fir déi ze kréien.



Ma och wann e Sammler sech sou eppes wéilt zouleeën, muss eng Seriennummer drop sinn, well d'Gesetz seet, datt eng Waff ouni Nummer illegal ass, déi kann also net ugemellt ginn. Stellt sech eraus, datt d’Waff an Zukunft zu Lëtzebuerg opdaucht, mussen och d’Kontrollen adaptéiert ginn, sou de Fränk Stolz. Et kann da gutt sinn, datt et esou Kontrolle wéi um Fluchhafen nach op anere Plaze kéint ginn. Sollt de Fall dann awer méi dacks zu Lëtzebuerg optauchen, kréien d'Beamten zousätzlech Informatiounen a Formatiounen.