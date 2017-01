Weider huet de Mann uginn, datt hie seng zwee Agresseurë flüchteg géif kennen a war och bereet, fir de Beamten hir Adress ze nennen. Wéi d'Beamten zesumme mam Affer ënnerwee bei d'Wunneng vun de Männer waren, huet hien déi Zwee op der Strooss gesinn. D'Polizisten hunn déi zwee Männer iwwerwältegt an hinnen aus Sécherheetsgrënn och d'Handschellen ugeluecht.An der Zäit, wéi d'Männer um Policebüro waren, hu Beamten hir Wunneng gesicht an eng Gasdrockpistoul séchergestallt. Weider Zeien hunn ausgesot, datt déi Beschëllegt de Mann effektiv bedrot an dono geschloen hunn. D'Affer huet och missten am Spidol behandelt ginn.De Parquet huet béid Männer verhafte gelooss a si koumen nach um Méindeg virun den Untersuchungsriichter.