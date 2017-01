© Domingos Oliveira

Et war schonn iwwert eng gezielten Aktioun géint d'Post spekuléiert ginn. Um Enn konnten awer 5 jonk Männer tëscht 22 a 26 Joer ermëttelt ginn, déi ënnert dem Afloss vun Alkohol mat illegale Knupperte geheit haten. Déi hu 5 hu sech virum Dikrecher Geriicht misse veräntweren.

Déi 5 Hobby-Sprengmeeschter hate sech wuel u Meldungen an der Press inspiréiert, déi iwwert ähnlech Aktioune vu Vandalismus bericht haten. Gewosst, dass et an engem Café am Heischtergronn ënnert dem Dësch illegal Knupperten ze kafe géif, sinn déi 5 dohi gefuer an hu sech mat Munitioun agedeckt sech duerno voll lafe gelooss - ausser dem Chauffer - a lass ass et gaangen, op Zerstéierungstour. Zu Esch/Sauer an zu Lëlz war all Kéiers eng Telefonskabinn an d'Luucht geflunn, d'Zerstéierungskraaft vun de Knupperte gouf viru Geriicht iwwregens als enorm beschriwwen mat där vun enger Handgranate ze vergläichen. Zu Eschduerf war eng Bréifboîte Affer vum Muttwëll ginn an zu Uerschdref an Hierheck haten zwou Dreckskëschten net iwwerlieft, och e Bushaischen ass zu Broch gaangen.







D'Police ass engem vun de Schëllegen duerch en Tipp op d'Spuer komm, deen hat alles zouginn an och déi aner Nimm genannt. De 5er-Grupp hätt sech mëttlerweil bei der Post an der Rammerecher Gemeng schrëftlech entschëllegt, de Schued wier bezuelt ginn, zum gréissten Deel vun de Männer hiren Elteren. Ee vun en Affekoten huet bei Alkohol a Gruppenäifer vun enger fataler Kombinatioun geschwat, déi 5 hätte kengem wëlle schueden, a sech nëmme wëllen amuséieren, et hätt een eng gestiicht.



Gestrooft wiere se genuch, am Duerf géifen d'Leit mam Fanger op se weisen, e puer vun hinnen hätten hir Aarbechtsplaz verluer. Eng Amende oder héchsten Aarbecht am Interêt Commun wieren ugepasst. An obwuel och déi 5 beschëllegt jonk Männer hir Dote bereien a se als grouss Dommheet bezeechent hunn, riskéieren se a véier Fäll 18 Méint Prisong, dat huet de Procureur gefrot an engem Fall souguer 24 Méint, dee Betraffenen huet nämlech schonn en décke Casier.



D'Uerteel gëtt de 16. Februar gesprach. An da kéint ee nach vu Chance schwätzen, normalerweis stinn op déi Zort vun Zerstéierung 5 bis 10 Joer Prisong, wa wéi hei eng Zort Band am Spill ass. Dës Affär ass awer entkriminaliséiert ginn a fält domadder éischter an d'Rubrik vu jugendlechem Iwwermutt.