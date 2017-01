Op der Uni.lu gouf et e Méindeg eng Panne am Examen iwwer europäescht Recht.

© RTL-Archiv

Wéi d'Wort schreift, kruten d'Studenten aus dem zweete Joergang net just d'Froen ausgedeelt, mä och nach direkt d'Äntwerten dobäi.



Wéi et vum Pressespriecher vun der Uni geheescht huet, war dat falscht Blat kopéiert an ausgedeelt ginn.



Doropshi gouf decidéiert, den Examen ze annuléieren. Dee soll elo den 2. Februar nogeholl ginn.



Allerdéngs ass dësen Datum fir sou muench Studenten alles anescht wéi ideal. Ee Student sot nämlech géintiwwer der Zeitung, dass vill vun hinnen nämlech am Kader vum Erasmus-Programm Uganks Februar schonn am Ausland sinn.