En Automobilist war an der Haaptstrooss zu Steeën an e geparkte Won gerannt an huet dofir gesuergt, dass de Stroum an der Géigend ausgefall ass.

De stationéierten Auto ass nämlech an eng Stroum-Verdeelerkëscht geschleidert ginn. Kee Stroum méi fir d'Ëmgéigend!

En Alkoholstest beim Chauffer war positiv. Säi Führerschäin gouf agezunn.



Gebrannt hat et gëschter Owend géint 20 bis néng an engem Haus zu Lëntgen an der Dikrecher Strooss. Am Asaz ware d'Pompjeeë vu Lëntgen a Luerenzweiler. Soss Detailer ginn et keng.