E Problem mat engem Kabel hat dozou gefouert, datt et zu enger Dampentwécklung am Belval Plaza I koum.

Schonn am November 2016 gouf de Belval Plaza wéinst enger Dampentwécklung evakuéiert. © RTL (Archiv)

Dampentwécklung kuerz virun 10 Auer en Dënschdeg am Belval Plaza. Et gouf e Problem mat Kabel vun enger Luucht am falsche Plafong vun engem Geschäft. Estimatiounen vun den Escher Pompjeeën no, goufen 100, 150 Leit aus dem concernéierten Deel vum Belval Plaz evakuéiert. Et ass kengem eppes geschitt. D'Feier selwer war séier geläscht. D'Pompjeeën vun Esch waren mat 2 Autoen op der Plaz.